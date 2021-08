Home iPhone iPhone 13 wohl stark gefragt: Vor allem ProMotion und Always-On-Display gewünscht

Das iPhone 13 wird voraussichtlich abermals auf eine robuste Nachfrage stoßen: Etwas weniger als die Hälfte aller iPhone-Nutzer könnten im kommenden Herbst in ein sogenanntes Update-Fenster geraten. Dazu zählen auch viele Kunden, die nun auf ein iPhone wechseln wollen, das 5G unterstützt.

In der Versionssprache früherer Jahre könnte man vielleicht von einem iPhone 12s sprechen, das Apple im Herbst vorstellen wird. Tatsächlich sprechen wir allerdings stets von einem iPhone 13, da einiges dafür spricht, dass Apple keine S-Versionen für das iPhone mehr bringen wird. Dennoch erfreut sich das kommende Top-Modell von Apple bei den Verbrauchern wohl wieder großer Beliebtheit, das zumindest deutet eine jüngst vorgelegte Erhebung an. Diese zeigt, dass rund 44% der Besitzer eines iPhones die Möglichkeit in Betracht ziehen, sich das iPhone 13 zu besorgen.

Die meisten dieser Kunden werden dieser Befragung nach zum iPhone 13 greifen, dem Modell, das mit einem Display mit einer 6,1 Zoll-Diagonale erscheinen dürfte. Rund 38,2% der Befragten liebäugeln mit diesem Modell des iPhone 13.

Das iPhone 13 Mini ist abgehängt

Immerhin noch rund 30,8% der Befragten würden sich für den Kauf eines iPhone 13 Pro Max entscheiden, das wohl abermals mit einem 6,7 Zoll messenden OLED-Display ausgestattet sein wird. Dessen ebenfalls mutmaßliche Bildwiederholrate von 120 Hz wird von vielen Kunden ebenfalls als Kaufgrund gesehen.

Das iPhone 13 Pro, das ein 6,1 Zoll-Display wie das günstigere iPhone 13 erhalten dürfte, werden sich der Erhebung nach nur rund 24% der Befragten zulegen.

Abgehängt wird hier erneut das iPhone 13 Mini: Dieses 5,4 Zoll-Modell wird nur von 7% der Befragten sehnlichst erwartet. Es wird wohl auch die letzte Auflage eines iPhone Mini werden, kommendes Jahr wird Apple dieses Modell dem Vernehmen nach abkündigen.

Neben ProMotion steht auch ein Touch ID-Sensor unter dem Display recht weit oben auf der Wunschliste der Käufer, etwas dahinter steht der Wunsch nach einem Always-On-Display. Letzteres ist für das iPhone 13 Pro / Pro Max zumindest nicht abwegig, Touch ID dagegen eher schon.

Die Befragung wurde unter rund 3.000 Amerikanern ab 18 durchgeführt und kann somit als repräsentativ angesehen werden.

