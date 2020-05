iPhone 13: Kommt das 64 Megapixel-iPhone mit Quadro-Cam 2021?

Das iPhone 13 kommt mit unglaublichen Kameras: So lässt sich die Ansammlung an Spezifikationen im Kern zusammenfassen, die ein Leaker aktuell auf Twitter teilt. Diese sind natürlich nicht als feste Größe für das übernächste iPhone zu verstehen, geben aber vielleicht eine erste Orientierung, in welche Richtung die Entwicklung gehen könnte.

Das iPhone 12 ist noch nicht erschienen, aber es ist nie früh genug, sich über die Produkte von übermorgen Gedanken zu machen. Getreu dieser Losung hat ein Leaker, der es in Bezug auf Apple-Leaks zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, sich nun mit der Kamera des iPhone 13 beschäftigt.

Die von ihm zusammengetragenen Spezifikationen lesen sich tatsächlich eindrucksvoll: Zunächst wäre da die Tatsache, dass er von einer Vierfach-Kamera ausgeht, aber diese Überlegung erscheint inzwischen nicht mehr ganz so abwegig.

Interessant auch, wie er sich die Leistung der einzelnen Linsen vorstellt.

Kommt mit dem iPhone 13 die Megapixel-Explosion?

Die Weitwinkel-Linse soll danach einen 64 Megapixel-Sensor erhalten, ein einfacher optischer Zoom und ein sechsfacher digitaler Zoom sollen verfügbar sein. Das Tele-Objektiv mit einer 40 Megapixel messenden Auflösung soll einen drei- bis fünffachen optischen Zoom besitzen, so sicher ist er sich hier offenbar noch nicht. Die Ultra-Weitwinkel-Linse soll ebenfalls 40 Megapixel auflösende Fotos schießen, daneben wird noch eine weitere 64 Megapixel-Linse erwähnt.

The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras •Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp

•Telephoto 3x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp

•64mp anamorphic lens (2.1:1)

•0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp

•Li-Dar 4.0 Huuuuugggeeeee amount of 🧂 — Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

Das ganze soll ergänzt werden durch einen LiDAR 4.0-Sensor – was immer das ist. Zugegeben, der ganze Leak klingt abenteuerlich. Das ist dem Verfasser nur zu bewusst, weshalb er auch selbst darauf hinweist, so ganz ernst nehmen kann man das jetzt noch nicht. Apple plant zwar seine Produkte weit im Voraus, aber man ändert seine Pläne in einem frühen Stadium der Planung auch häufiger. So hat sich etwa der 64 Megapixel-Sensor für das iPhone 12 verhältnismäßig kurzfristig aus den Plänen für das 2020-iPhone verabschiedet, wenn Schilderungen dieses Thema betreffend zutreffen. Ob wir also tatsächlich 2021 erste iPhones mit 64 Megapixel-Kameras sehen, bleibt abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!