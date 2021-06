Home Gerüchte iPhone 13: Akku in allen vier Modellen angeblich deutlich größer

iPhone 13: Akku in allen vier Modellen angeblich deutlich größer

Der Akku im neuen iPhone 13 soll wieder größer ausfallen als in den aktuellen iPhone 12-Modellen: Die meisten Nutzer dürfte das freuen, denn Apple hatte hier zuletzt wieder an Kapazität gespart, was sich auch hier und da bemerkbar macht. Wenn die nun geleakten Angaben allerdings stimmen, fällt die Batterie im kommenden iPhone 13 überall wieder deutlich größer aus.

Das iPhone 13 soll mit einem größeren Akku kommen als die iPhone 12-Modelle: In allen wiederum vier erwarteten Versionen des iPhone 13 werde die Batterie größer ausfallen, das bemerkte zuletzt einer der bekannteren Leaker in der Gerüchteküche, der in der Vergangenheit mit seinen oft minimalistisch, aber pointierten Aussagen häufig richtig lag.

So groß könnten die Akkus künftig werden

Wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zitiert wird, könnte die Batterie des iPhone 13 Pro Max eine Kapazität von 4.352 mAh aufweisen: Das iPhone 12 Pro Max hat aktuell einen Akku mit einem Fassungsvermögen von 3.687.

Auch die Batterie im iPhone 13 und iPhone 13 Pro wird größer, sie soll 3.095 mAh fassen. In den aktuellen Modellen liegt die Kapazität bei 2..815 mAh.

Das iPhone 13 Mini schließlich soll einen 2.406 mAh großen Akku erhalten, auch hier steigt die Kapazität von aktuell 2.227 mAh.

Gerade das Mini kommt bei starker Nutzung mit seiner Batterie auch im vollgeladenen Zustand oft nicht weit. Der A15 im iPhone 13 dürfte nochmals energieeffizienter ausfallen, allerdings könnte dieser Zugewinn vom erwarteten 120 Hz- und Always-On-Display in Teilen wieder aufgefressen werden.

