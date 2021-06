Home Apple WWDC ab Montag: YouTube-Stream mit Erinnerungsfunktion von Apple schon bereitgestellt

Die WWDC 2021 wird wie inzwischen üblich von Apple auf YouTube übertragen. Der entsprechende Livestream ist bereits heute eingerichtet worden, auch wenn dort noch nichts läuft. Aber Nutzer können sich zumindest heute schon eine Erinnerung einrichten, damit sie die Keynote auf keinen Fall verpassen.

Apples WWDC 2021 ist nicht mehr fern: Am kommenden Montag geht es los. Die einwöchige weltweite Entwicklerkonferenz wird auch dieses Jahr wieder aufgrund der weltweiten Corona-Krise rein online übertragen, das gilt sowohl für die Keynote, mit der die Veranstaltung wie üblich beginnt, als auch für alle folgenden Panels für Entwickler, an denen diese nur via Bildschirm teilnehmen können.

Für die Zuschauer der Keynote ändert sich allerdings wenig, sieht man von dem neuen Veranstaltungsformat im Kinofilmstil ab, an den man sich inzwischen zähneknirschend gewöhnt hat.

Auch diese Keynote wird wieder von Apple auf YouTube übertragen und der entsprechende Stream wurde heute schon eingerichtet.

Nutzer können sich jetzt eine Erinnerung für die Keynote setzen lassen

Der Stream startet zwar erst am kommenden Montag kurz vor der Keynote, die um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet, der entsprechende Livestream auf YouTube steht aber jetzt schon.

Nutzer können sich hier eine Erinnerung einrichten, damit sie den Beginn der Keynote auch auf keinen Fall verpassen.

Die Veranstaltung wird auch auf dem Apple Tv, der Apple Tv-App von Apple für andere Smart TVs sowie der Apple-Website übertragen.

