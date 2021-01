Home Daybreak Apple iPhone 12s mit Touch ID? | Apple TV+ weiter kostenlos | WhatsApp reagiert auf schlechte Presse – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser ! Gut erholt und bereit für die neue Woche? Dann starten wir gleich mit den letzten Nachrichten vom Wochenende.

Das iPhone Fold kommt – vielleicht – aber bis dahin dauert es noch: Apple arbeite zwar weiter an diesem Projekt, sei von einer Markteinführung aber noch Jahre entfernt. Was wohl deutlich schneller kommt und den Nutzern auch kurzfristig deutlich mehr bringt, ist neuerlich Touch ID im iPhone, mehr dazu lest ihr hier.

Apple TV+ bleibt für einige Nutzer länger kostenlos

Die kostenlose Nutzung von Apple TV+ wurde für die Nutzer der ersten Stunde bereits einmal um einige Monate verlängert, nun geschieht das selbe noch einmal. Apple hat zuletzt damit begonnen, den kostenlosen Probezeitraum bis in den Sommer hinein zu verlängern, mehr dazu hier. In Deutschland dürfte die Verlängerung in den nächsten Tagen eintreffen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Bilder von Prototypen neuer Apple-Geräte sind für einige Nutzer immer spannend. Bilder, die Prototypen von Geräten zeigen, die schon gar nicht mehr neu sind, interessieren zwar deutlich weniger Menschen, haben aber auch ihre Fans, die wohl eher technikgeschichtlich motiviert sind. Daher haben wir zuletzt auf einen Prototyp der Apple Watch hingewiesen, der in einem Video gezeigt wurde.

WhatsApp beugt sich dem Druck der Massen.

Hunderte Millionen neue Nutzer bei Signal und Telegram? Solche Schlagzeilen ärgern jedes PR-Team, so lange es nicht der eigene Dienst ist, der von Neuanmeldungen überrannt wird. So hat denn WhatsApp die Einführung seiner umstrittenen neuen AGB in den Frühsommer verschoben. Europäer wären von ihnen ohnehin nicht betroffen gewesen.

Wir dagegen sind alle von einem weiteren Montag betroffen, daher wünsche ich euch nun einen entspannten Tag. Lasst euch nicht ärgern.

-----

