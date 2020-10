iPhone 12 Pro vs. iPhone 11 Pro: A14 zeigt sich in Benchmarks

In ersten Benchmarks zeigt das iPhone 12 Pro seine Überlegenheit. Diese basiert auf dem A14 Bionic und war im Vorfeld bereits bekannt geworden. Nun bestätigen direkt eVergleiche das, was Apple bereits während der Keynote erklärt hatte. Der A14 soll laut Apple der schnellste Smartphone-Prozessor der Welt sein.

Apples neues iPhone 12-Lineup zeigt sich bereits vor Auslieferung in den ersten Benchmarks. Hierzu wurde wie zumeist in diesen Fällen das beliebte und bei Testern weit verbreitete Tool Geekbench herangezogen. Es erbrachte auf einem iPhone 12 Pro einen Wert im Single-Core-Lauf von 1.597 Punkten. Im Multi-Core-Lauf wurden hier 4.152 Punkte erzielt. Das iPhone 12 Pro wird somit um 26% schneller als das iPhone 11 Pro, das mit dem A13-CPU ausgestattet war. Hier werden im Schnitt werde von 1.327 respektive 3.289 Punkten in den Single- beziehungsweise Multi-Core-Läufen von Geekbench erreicht.

Einige Benchmarks des iPhone 12 Pro fielen indes bedeutend ab, hierbei handelte es sich aber nach Angaben der jeweiligen Ersteller um Geräte, die gerade aus einem Backup wiederhergestellt worden waren. In dieser Situation ist das System grundsätzlich mit zahlreichen Hintergrundprozessen ausgelastet.

Apple: A14 ist der schnellste Smartphone-Prozessor der Welt

Zuvor hatte sie die Leistungsfähigkeit des A14 Bionic bereits gezeigt, als erste Benchmarks des neuen iPad Air 4 aufgetaucht waren, Apfelpage.de berichtete. Apple hatte im Verlauf der Keynote am Dienstag noch einmal betont, wie sehr man die Leistung im Vergleich zum Vorgänger gesteigert hat.

Der A14 ist der erste Prozessor, der in einem 5nm-Prozess gefertigt und in einem Smartphone zum Einsatz gebracht wurde. Er soll laut Apple der schnellste Smartphone-Prozessor der Welt sein – für den Moment.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!