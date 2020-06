iPadOS 14: Low Power Mode, Musik im Multifenster, Emoji Suche und mehr kommen

Weitere Details von iPadOS 14 tauchten in den letzten Stunden auf. Einzug erhält ein Multifenster-Support für die Apple Music App und erstmals gibt es Unterstützung für den Low Power Modus.

Multifenster-Musik in iPadOS 14

In iPadOS 14 entwickelt sich die Apple Music App zum aktuellsten Systemprogramm, wo Multifensterfähigkeiten geboten werden. Zwei Instanzen der Musik-App können dabei gleichzeitig geöffnet sein und der Anwender mit Vorteilen davon profitieren.

Zum Beispiel kann im ersten Fenster ein Song laufen und im zweiten Fenster die Wiedergabeliste angezeigt werden. Die Suche und das Abspielen wird erleichtert.

Lower Power Modus und Emoji-Suche

Der Lower Power Modus ist eine neue Funktion in iPadOS 14. Ein Energiesparmodus, der das Ziel verfolgt, den Stromverbrauch des iPads zu reduzieren. Das Abrufen von E-Mails im Hintergrund, Hey Siri und visuelle Effekte können auf Wunsch deaktiviert werden. In der App “Einstellungen” beim iPhone lässt sich in “Batterie” der Energiesparmodus aktivieren. Gegenüber iOS 14 entfällt bei iPadOS 14 der Schalter zum Aktivieren des Energiesparmodus in der App “Einstellungen”, stattdessen wird Siri dazu verwendet. Ob dies nur ein Bug ist oder so gehört, bleibt abzuwarten.

Der Stromsparmodus führt zu einer automatischen Sperre nach zwei Minuten und wenn er aktiv ist, erscheint das Akkusymbol in der Statusleiste gelb, genauso wie das Batterie-Widget auf dem Startbildschirm.

Emoji-Suche

Auf die Emoji-Suche haben viele Anwender lange gewartet, die in iPadOS 14 nun integriert wurde. Oberhalb der Emoji-Reihe befindet sich ein neues Suchfeld, doch ob diese Funktion in der finalen Version verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Bislang müssen Emojis mühevoll manuell durchscrollt werden.

