iPad Pro Magic Keyboard soll massiv Akku kosten: Habt ihr Erfahrungen?

Nutzer der iPad Pros mit einem der neuen Magic Keyboards berichten vermehrt über Probleme, eine solide Akkulaufzeit damit zu erzielen. Tatsächlich ließ sich das Problem bei manchen nur beheben, indem sie ein Austauschgerät über Apple angefordert hatten. Gibt es Magic-Keyboard-Nutzer unter euch, die ähnliche Symptome durch die neue Apple Tastatur beobachten können?

Auf iPadInsight wurde berichtet, dass ein Testgerät gar 25% Akkulaufzeit beim Tippen in nur 2 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung (!) der Tastatur verloren hatte. Im Vergleich dazu verbrauchten 5 Stunden Netflix mit den iPad-Lautsprechern nur 45% Akku. Irgendetwas stimmte hier also nicht. Leser von 9to5mac hatten dem Blog ähnliche Beobachtungen eingesendet, manche davon führten den hohen Akkuverbrrauch auf die neue Hintergrundbeleuchtung zurück. Andere schrieben, dass ein ungewöhnlich hoher Akkuverbrauch sogar im Standby-Modus, also bei Nichtbenutzung der Tastatur, zu beobachten war.

Unklare Situation, Austausch kann helfen

iPadInsight hatte sein Magic Keyboard zwar austauschen lassen bei Apple und fuhr damit deutlich besser. Indessen muss man sagen, dass hier sowohl die Berichte als auch die Angaben unterschiedlich und teilweise widersprüchlich ausfallen. Man kann also nicht davon ausgehen, dass hier sämtliche Geräte betroffen sind.

Falls ihr jedoch das Gefühl habt, euer iPad Pro hält mit dem Magic Keyboard nicht mehr so lange, könnte es an einer defekten Baureihe des iPad Pro Magic Keyboard liegen. Apple würde so etwas vermutlich direkt umtauschen.

Gibt es Magic-Keyboard-Nutzer unter euch, denen sowas schon aufgefallen ist?

