iPad Pro 12,9 Zoll 2021 + Zubehör im Angebot

Wer das beste Tablet auf dem Markt haben möchte, muss zum iPad greifen. Genauer gesagt zum iPad Pro 12,9“. Hier verbaut der Konzern derzeit das technische Maximum mit dem M1 sowie dem Mini-LED-Display. Das Ganze hat aber auch seinen Preis und da ist man für jedes Angebot dankbar. Wir haben heute einen Deal herausgesucht.

iPad Pro 12,9″ 2021

Das iPad Pro 12,9″ 2021 ist das Nonplusultra, was der Tablet-Markt hergibt. Das liegt neben der neuen Bildschirmtechnologie vor allem am M1, der genau von keiner App und keiner Anwendung in die Knie gezwungen werden kann: Flankiert von 8 GB RAM bekommt man ein echtes Rechenmonster, das allerdings seinen Preis hat. Ab 1199,00€ geht es los. Wir haben heuer die Variante mit 256 GB Wi-Fi für euch im Angebot, welche eine UVP 1309,00€ hat. Aktuell ist das Tablet aber zu einem Preis von 1183,99€ zu haben

Passendes Zubehör

Richtig rund und vollwertig nutzbar ist das iPad Pro 12,9″ aber erst mit dem Magic Keyboard und dem Apple Pencil. Zusätzlich wäre noch ein USB-C-Hub hilfreich. Auch hierfür haben wir passende Angebote:

Für den USB-C-Hub von Anker kann derzeit noch ein 15%-Rabattcode aktiviert werden und ihr zahlt somit nur knapp 43,00€

