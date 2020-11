Home Apple iPad mit Mini-LEDs und AirPods 3 angeblich in erster Jahreshälfte 2021

DAs kommende Apple-Produktjahr könnte gut mit einem neuen iPad und neuen AirPods beginnen. Entsprechende Gerüchte über neue Modelle gab es schon länger, sie haben nun zuletzt wieder zusätzliche Nahrung bekommen. Die neuen AirPods 3 werden dabei wohl dem Design der AirPods Pro zumindest angenähert.

Das Apple-Jahr 2021 beginnt hardwareseitig möglicherweise mit einem neuen iPad, das mit einem Mini-LED-Display ausgestattet ist, das schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer aktuellen Notiz für TF International Securities geht der Branchenbeobachter davon aus, dass Apple diese neue Displaytechnik in das nächste iPad einbauen wird. Dies ist freilich keine neue Annahme: Auf ein iPad mit Mini-LED-Display warten Kunden schon seit Jahren, die Einführung scheint für 2021 aber nun ziemlich sicher auf der Agenda zu stehen. Mini-LEDs sind im Vergleich zu OLEDs noch kontraststärker und dabei noch energieeffizienter.

Auch neue AirPods 3 stehen auf dem Plan

Ebenfalls setzte der Analyst neue AirPods erneut auf die Liste der demnächst eingeführten Produkte. Dabei unterstricht er erneut die zu erwartende Ähnlichkeit der AirPods 3 zu den AirPods Pro, was das Design betrifft, wir hatten hierüber zuletzt bereits mehrfach berichtet. Die AirPods werden in der nächsten Generation aber womöglich noch kompakter ausfallen, wenn es Apple schafft, Antennen und Mikrofone in das Gehäuse zu integrieren, auch Bilder angeblicher Prototypen sind zuletzt schon aufgetaucht.

Beide neuen Produkte werden laut der Notiz im ersten Halbjahr 2021 vorgestellt. Apple werde die hierfür benötigten LCP-Komponenten, aus denen die internen Schaltkreise aufgebaut werden, beim taiwanischen Hersteller Career Technology einkaufen. Eine Präsentation könnte dann etwa im Rahmen einer Keynote im Frühling erfolgen, auf einer solchen Veranstaltung werden möglicherweise auch die noch ausstehenden AirPods Studio erwartet. Hinweise auf deren Markteinführung fanden sich zuletzt wie berichtet in der Beta von iOS 14.3.

