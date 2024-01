Home Deals iPad-Deal: Einsteiger-Modell rund 25% günstiger mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 31. Januar 2024 um 14:07 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Mit der Vorstellung des aktuellen iPad der 10. Generation zog Apple auch kräftig den Preis an, man musste deutlich über 500 Euro investieren. Den direkten Vorgänger konnte man regelmäßig für knapp 360 Euro mitnehmen. Warum wir das so deutlich erwähnen? Erstmals ist das aktuelle Einsteiger-Modell für deutlich unter 500 Euro erhältlich

iPad 10. Gen. für knapp 440 Euro erhältlich

Das iPad der 10. Generation ist sicherlich ein kontroverses Modell, nicht zuletzt dem Preis geschuldet. Doch für den aktuellen Preis von knapp 440 Euro kann man deutlich leichter über einige Entscheidungen von Apple hinwegsehen. Unter dem Strich ist das Gerät gerade für den Preis ein mehr als solides Angebot. Im Design orientiert es sich etwas am iPad Air, der A14 Bionic sollte ausreichendes Arbeitstempo generieren und in dieser Preisklasse ist das Display wirklich hervorragend. Hinzu können wohl mindestens noch die nächsten drei neuen Versionen von iPadOS installiert werden. Wem das Gerät in Blau mit Wi-Fi-only und mit 64 GB ausreicht, kann das iPad heute für 435 Euro mitnehmen:

Das passende Zubehör

Das iPad der 10. Generation unterstützt den neuen Apple Pencil USB und lohnt sich unserer Meinung nach auf jeden Fall. Zudem haben wir noch etwas nach einer passenden Tastatur für euch gestöbert:

