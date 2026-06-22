Apple Music veröffentlicht erstmals die meistgestreamten Künstler aller Zeiten

Cupertino brachte Apple Music Ende Juni 2015 an den Start, er existiert also seit über zehn Jahren. Apple nutzt die Gunst der Stunde und veröffentlicht erstmals eine Alltime-Liste der meistgestreamten Künstler aller Zeiten auf dem Musikstreamingdienst. Wir geben einen kurzen Überblick.

Keine Überraschungen an der Spitze

Die Liste entstand in Zusammenarbeit mit Chart Data und bildet elf Jahre Streaminghistorie auf Apple Music ab. Die Künstler auf den ersten drei Plätzen sind indes meine Überraschung:

Drake

Taylor Swift

Future

YoungBoy Never Broke Again

Bad Bunny

Lil Baby

The Weeknd

Morgan Wallen

Kanye West

Post Malone

Travis Scott

Ariana Grande

(Plätze 13 bis 17 wurden in den ausgewerteten Quellen nicht im Detail benannt)

Ed Sheeran

Justin Bieber

Taylor Swift ist die einzige Frau in den Top 10, was überraschend ist. Sowohl Adele als auch Billie Eilish haben in den vergangenen zehn. Jahren jeweils einen Bond-Titelsong gesungen. Doch das reicht nicht, die nächste Frau ist Ariana Grande auf Platz 12.

Apple Music seit Beginn von Hip-Hop und R´n B`dominiert

Apple Music basiert im Kern auf der Übernahme des Streamingdienstes Beats Music und demzufolge ist es wenig überraschend, dass Hip Hop und R´n B`die dominierenden Musikgenres sind. Die Spitzenposition von Drake lässt sich dadurch erklären, dass er Launch-Partner von Apple Music war und zeitweise einen eigenen Radio-Channel mitsamt eigener Moderation hosten durfte.