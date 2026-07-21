iOS 27 Beta 4 veröffentlicht: Diese Neuerungen bringt das Update

Apple hat die vierte Entwickler-Beta von iOS 27 freigegeben. Das Update konzentriert sich zwar vor allem auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen, bringt aber auch sichtbare Neuerungen für iPhone-Nutzer.

Kleine Neuerungen für Apple Apps

In den Einstellungen der Apple TV App gibt es eine neue Option für automatische Downloads. Einmal aktiviert, werden die nächsten beiden Folgen von Sendungen, die unter „Weiter ansehen“ beginnen, automatisch heruntergeladen und nach dem Ansehen der Folgen gelöscht.

In den Einstellungen der Fotos-App gibt es die Option „Fotos auf Bildschirmgröße vergrößern“.

Apple baut zudem Siri AI weiter aus. Da die Funktion bei uns zu Beginn aber nicht verfügbar sein wird, bleibt sie hier unerwähnt.

Veröffentlichung im Herbst

Die finale Version von iOS 27 wird voraussichtlich im September zusammen mit der neuen iPhone-18-Serie erscheinen. Bis dahin dürfte Apple noch einige weitere Beta-Versionen veröffentlichen, bevor der sogenannte Release Candidate den Abschluss der Testphase bildet.