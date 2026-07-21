In Beta 4: iOS 27 verrät neues Akku-System für iPhone Ultra

Die vierte Entwickler-Beta von iOS 27 liefert einen weiteren Hinweis auf Apples erstes faltbares iPhone. Im Quellcode des Betriebssystems wurden erstmals Verweise auf ein iPhone mit zwei internen Akkus entdeckt. Die neuen Einträge passen zu den seit Monaten kursierenden Gerüchten über ein faltbares Modell, das voraussichtlich noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll.

Die Hinweise finden sich laut Macworld in der Akkuverwaltung von iOS 27. Dort hat Apple neue Texte für die Anzeige des Batteriezustands ergänzt, die ausdrücklich auf mehrere interne Akkus Bezug nehmen. Bislang ging das System ausschließlich von einer einzelnen Batterie aus. Die Anpassungen deuten darauf hin, dass iOS künftig den Zustand mehrerer Akkuzellen separat verwalten und überwachen kann – eine Funktion, die insbesondere bei faltbaren Smartphones erforderlich ist.

Passend zu früheren Leaks

Die neuen Code-Funde ergänzen frühere Gerüchte über Apples erstes Foldable. Erst vor wenigen Tagen waren Informationen aufgetaucht, wonach das erwartete iPhone Ultra mit zwei Akkuzellen auf eine kombinierte Kapazität von rund 5.500 mAh kommen soll. Durch die zweigeteilte Bauweise lassen sich die Akkus auf beide Gehäusehälften verteilen, ohne das Gerät unnötig dick werden zu lassen.

Auch andere Hersteller faltbarer Smartphones setzen bereits auf dieses Konzept, da sich eine einzelne große Batterie nur schwer in einem Gehäuse mit Scharnier unterbringen lässt.

Vorstellung im Herbst erwartet

Branchenbeobachter rechnen damit, dass Apple sein erstes faltbares iPhone gemeinsam mit den iPhone-18-Pro-Modellen im Herbst 2026 präsentiert. Das Gerät soll über ein rund 7,8 Zoll großes Innendisplay, ein 5,5 Zoll großes Außendisplay sowie den neuen A20-Pro-Chip verfügen. Die nun entdeckten Änderungen in iOS 27 liefern ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Entwicklung des faltbaren iPhone Ultra in der finalen Phase befindet.