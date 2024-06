Home Betriebssystem iOS 19 und Co.: Apple arbeitet schon an übernächster Hauptversion

iOS 19 und Co.: Apple arbeitet schon an übernächster Hauptversion

iOS 18 befindet sich gerade in der frühen Beta bei den Entwicklern, doch die Arbeit am Nachfolger läuft schon. iOS 19 wird bei Apple unter dem internen Codenamen luck“ entwickelt. Auch an der Entwicklung der übrigen Updates von 2025 wurde bereits begonnen.

Während sich England in der Euro 2024 gerade in die Verlängerung gerettet hat, hier noch ein paar Ausblicke auf kommende Updates im Apple-Universum: Gerade läuft die Beta von iOS 18, iPadOS 18 und der übrigen kommenden Updates, diese werden im Herbst für alle Nutzer final veröffentlicht werden.

Allerdings arbeitet Apple schon jetzt am übernächsten großen Update für iPhone und Co., das dann im Herbst 2025 erscheinen wird.

iOS 19 heißt intern mluck“

Apple arbeitet an iOS 19 unter dem internen Codenamen „Luck“, das schreibt heute Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter. Auch macOS 16 ist schon in Arbeit, es läuft intern unter der Bezeichnung „Cheer“. Auch watchOS 12 ist schon in Arbeit, Apples Teams nennen es intern epali“, visionOS 3 trägt die interne Benennung „Discovery“.

Es mag extrem früh erscheinen, jetzt schon mit den Arbeiten an iOS 19 und Co. zu beginnen, tatsächlich ist dies aber Apples üblicher Zeitplan. Natürlich ist es noch viel zu früh, um etwas darüber zu sagen, welche Neuerungen Apple im Herbst des nächsten Jahres zeigen wird. Die Wunschliste ist mit Blick auf das auch bei Apple angebrochene KI-Zeitalter indes bei Nutzern und Beobachtern fraglos lang. Apple wird in der Zwischenzeit auch sicherlich noch einige Änderungen am Featureset der Updates des nächsten Jahres vornehmen.

