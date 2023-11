Home Betriebssystem iOS 18 wird ein großer Wurf: Apple hat sich für Update viel vorgenommen

iOS 18 wird ein großes Update: Apple hat sich viel vorgenommen für das kommende große Update, heißt es. Zugleich läuft die Entwicklung aktuell noch mit einigen Unrundheiten.

Apples nächstes großes Update für iPhone und wohl auch iPad soll ein großer Wurf werden, das ist zumindest bei Apple der Plan. Das Unternehmen habe sich selbst ehrgeizige Ziele gesetzt, so Mark Gurman aktuell in seinem wöchentlich erscheinenden Newsletter. Der Redakteur von Bloomberg, der bei Apple gut vernetzt ist, hat Apples Pläne für iOS 18 als ziemlich ambitioniert beschrieben.

Neue Funktionen und Designs

iOS 18 soll nicht nur viele wichtige neue Funktionen bieten, auch das Design werde mit relevanten Neuerungen aufwarten, gleichzeitig soll allerdings auch die Stabilität und Sicherheit maßgeblich verbessert werden – das sind tatsächlich große Ziele.

iOS 18 soll das größte Update seit iOS 14 sein, damals führte Apple die Widgets auf dem Homescreen ein. Allerdings läuft die Arbeit an iOS 18 aktuell offenbar alles andere als rund, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Arbeiten an neuen Features sollen daher zuletzt sogar für eine Woche unterbrochen worden sein, um Bugs zu beheben, nachdem eine erste Milestone-Version erschreckend instabil ausgefallen war.

Was genau an iOS 18 so bahnbrechend werden soll, hat Gurman in seinem neuesten Newsletter nicht ausgeführt, doch in früheren Ausführungen ging er darauf ein, dass Apple wohl erstmals substanzielle KI-Features auf das iPhone bringen möchte. Eine Version eines großes Sprachmodells von Apple soll in die Kernfunktionalität von Siri eingebaut werden, die Sprachassistentin von Apple hat allerdings auch ein großes Update dringend nötig.

