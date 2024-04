Home Daybreak Apple iOS 18 ohne KI in der Cloud | iPhone-Verkäufe immer schwächer | 5G bei Samsung schneller – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Das iPhone 15 ist bei 5G nicht so ganz vorne mit dabei. Die aktuelle Samsung-Konkurrenz schaufelt Daten deutlich schneller durch die Netze, das zeigt ein aktueller Test. Immerhin, wer überhaupt 5G hat, wird zumeist wohl auch mit der Datenrate auskommen, ob am iPhone oder dem Galaxy.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone ist seit Jahren mit Qualcomm-Modems ausgestattet, die sind im Grunde auch immer ganz gut, nur leider bekommt ein neues iPhone immer nur das Modem der letzten oder vorletzten Generation… Es erinnert etwas an die Zeiten der Intel-Macs, als Apple auch immer nur auf die älteren CPUs zurückgreifen konnte. Die Folge der alten 5G-Modems sind langsamere Übertragungsgeschwindigkeiten, wie ein großer vergleichender Speedtests mit vielen Modellen und Netzen jetzt zeigt.

Die iPhone-Verkäufe schwächeln erheblich

Mit den Verkaufszahlen der iPhones sieht es zuletzt gar nicht gut aus: Samsung zieht wieder an Apple vorbei und von hinten drängeln die Chinesen gewaltig. Im ersten Quartal sind Apples Absatzzahlen deutlich eingebrochen, was auch daran liegt, dass das iPhone 15 in China einfach nicht begeistern kann.

iOS 18 soll KI nicht in der Cloud anwenden

KI ist das große Thema unserer Zeit, die Magie und Allchemie der 2020er Jahre. Die ist besonders mächtig, wenn sie in riesigen Rechnernetzwerken angewendet wird, auf kleinen Smartphones ist sie dagegen weniger durchschlagend. Dennoch soll iOS 18 zunächst keine Cloud-basierten KI-Features erhalten, was notwendigerweise auch die Effektivität einschränken wird. Ob sich das später noch einmal ändert, muss sich noch zeigen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ein virtueller Gameboy auf dem iPhone, das war eine nette Idee von einigen Entwicklern, Apple hatte jedoch etwas gegen den Spaß und zog der App ganz schnell den Stecker.

Der Pin punktet nicht.

Man kann ihn sich einfach an die Kleidung pinnen und er soll im Alltag helfen, indem er Fragen beantwortet und der Kommunikation dient. Doch das so viel versprechend gestartete KI-Gadget überzeugt im Alltag offenbar so gar nicht, schade eigentlich, aber die Idee ist ja noch jung.

Das iPhone 16 Pro soll eine bessere Kamera bekommen.

Ja, tatsächlich, ein neues iPhone soll eine Kameraverbesserung haben. Gut, wieso da ein wenig Spott bei einigen Lesern durchklingt, ist nicht so ganz überraschend, aber die Art der Neuerung ist dabei zumindest verhältnismäßig interessant.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

