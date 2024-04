Home iPhone 5G: Samsungs Galaxy S24 ist oft schneller als das iPhone

Das aktuelle Samsung-Flaggschiff macht im 5G-Netz oft eine bessere Figur als Apples iPhone 15. In vielen Ländern und Netzen liefert das Samsung-Gerät die höheren Datenraten, das haben Geschwindikgeitsmessungen des Speedtest-Anbieters Ookla gezeigt. In gut der Hälfte der Länder, in denen getestet wurde, war das iPhone unterlegen.

Apples iPhone 15 überzeugt im Speedtest bei den 5G-Ergebnissen nicht wirklich. Der Entwickler und Betreiber von Speedtests Ookla ließ in seinem letzten großen Testfeld unter anderem gezielt das aktuelle iPhone 15 gegen das Samsung Galaxy S24 antreten.

Getestet wurde rund um die Welt, in Netzen in Europa, Nordamerika, Asien, Afrika und im Nahen und Mittleren Osten.

Samsung hat öfters die Nase vorn

In sieben von insgesamt 15 Ländern, in denen getestet wurde, waren die Samsung-Modelle im 5G-Netz regelmäßig schneller unterwegs. In Nordamerika etwa erreichte das Galaxy S24 Downlinkraten von durchschnittlich 34 Mbit/s.

Unterschiede oft eher gering

In vielen Ländern sind die Unterschiede der erreichten Geschwindigkeiten nicht unbedingt dramatisch, das gilt aber nicht überall. In Hongkong etwa kommt das iPhone 15 nur auf den vierten Platz, der Abstand zur Spitze liegt bei satten 20 Mbit/s.

Wie schnell ein Smartphone Daten rauf- und runterlädt, ist von einer Vielzahl an Faktoren abhängig. Die Spezifikationen des Modems, der Antennen und vom Hersteller vorgenommene oder angeforderte Modifikationen spielen dabei ebenso eine Rolle, wie die Architektur des Netzes, welche Frequenzen in welchen Regionen genutzt werden, welche Hardware die Netzbetreiber verwenden und wie Mobilgerät und Netz harmonieren. Hier können sich immer wieder teils erstaunliche Besonderheiten ergeben. Hier findet ihr alle Details zur Studie und der Methodik.

