iOS 17.5 und iPadOS 17.5 in erster öffentlicher Beta verfügbar

Apple hat gerade eben iOS 17.5 und iPadOS 17.5 Beta 1 veröffentlicht. Damit folgt die öffentliche der Developer-Beta, die bereits am Dienstag zur Verfügung stand. iOS 17.5 und iPadOS 17.5 könnten kurz vor der WWDC 2024 für alle Nutzer erscheinen, die Mitte Juni stattfindet.

Registrierte Nutzer können sich die neue Beta von iOS 17.5 und iPadOS 17.5 ab sofort laden und installieren. Das funktioniert einfach unter Allgemein > Software-Update. Allerdings muss dafür der Punkt „Beta-Updates“ aktiviert sein.

Keine Details zu Neuerungen in iOS 17.5

Aktuell ist noch nichts darüber bekannt, welcher Art die Neuerungen, Änderungen oder möglichen Fehlerbehebungen in der neuen Beta sind. Das Update dürfte einige weitere Anpassungen für Nutzer in der EU am iPhone mit sich bringen.

iPadOS dagegen hat einen Hinweis enthalten, der den Start des Apple Pencil 3 wahrscheinlicher macht. Anfang Mai könnte es soweit sein.

Lasst uns gerne wissen, wenn euch Neuerungen in den Betas auffallen.

