iOS 17.4 Beta: Apple versteckt virtuelle Karte für Apple Cash

iOS 17.4 befindet sich in der Betaphase und wird wohl im März erscheinen. Neben kontrovers diskutierten Neuerungen wie alternativen App Stores und einer aufgeweichten Einstellung des Standard-Browsers ist nun eine Funktion aufgetaucht, die für Apple Cash und Card-Nutzer spannend ist.

Sowohl die Apple Card als auch Apple Cash sind bei uns noch nicht verfügbar, bekommen nun aber eine Ergänzung, die das Geldausgeben noch einfacher macht. Mit der physischen Apple Card lässt sich in jedem Shop zahlen, der Kartenzahlung akzeptiert. Das damit verbundene Apple Cash lässt sich in Apple Pay hinterlegen, um online zu zahlen. Doch wer über Apple auf einer Website bezahlen will, die Apple Pay nicht akzeptiert, steht bisher vor einem Problem.

Keine Hinweise auf Einführung in weiteren Märkten

In der aktuellen Entwickler-Beta von iOS 17.4 ist nun die Möglichkeit aufgetaucht, eine virtuelle Karte mit Apple Cash einzurichten. Damit wird das oben genannte Problem gelöst, Apple-Nutzer können ihr Geld noch leichter loswerden. Ein entsprechendes Popup bei der Einrichtung verweist zudem darauf, dass Karteninformationen sicher bleiben und für jede Transaktion ein neuer Sicherheitscode erstellt wird. Die virtuelle Katte soll demnach auch in Safari AutoFill integriert werden „um online shoppen zu können, wo Apple Pay nicht verfügbar ist“.

Eine Information, wann die Apple Card und damit verbunden Apple Cash zu uns kommt, gibt es nicht. In der Vergangenheit machte die Apple Card eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Apples Bank-Partner Goldman Sachs will sich aus dem Projekt zurückziehen.

