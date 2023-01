Home Betriebssystem iOS 16.3 lässt blinkende Linien auf dem iPhone 14 Pro verschwinden

iOS 16.3 lässt blinkende Linien auf dem iPhone 14 Pro verschwinden

Mit dem Update auf iOS 16.3 hat Apple auch einen Bug auf dem iPhone 14 Pro beseitigt, bei dem blinkenden Linien auf dem Display zu sehen waren. Das Problem trat nur bei einigen wenigen Nutzern auf und auch nur während des Bootvorgangs, konnte aber dennoch für Irritation sorgen.

Apple hat mit dem gestern Abend für alle Nutzer veröffentlichten Update auf iOS 16.3 auch ein Problem beseitigt, das in der Hauptsache auf dem iPhone 14 Pro aufgetreten war. Hierbei waren auf dem Display des iPhones horizontale, blinkende Linien in verschiedenen Farben zu sehen, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Das Problem war nicht bei allen Nutzern aufgetreten, zudem waren diese Linien nur während des Startvorgangs zu sehen gewesen.

Apple hatte allerdings bereits vor Wochen einigen betroffenen Nutzern mitgeteilt, dass es sich hierbei nicht um einen Hardwaredefekt handle und man das Phänomen mit einem Software-Update in den Griff bekommen würde, Apfelpage.de berichtete.

Linien nun mit Update verschwunden

Wie Apple in den Notizen zum Update auf iOS 16.3 angemerkt hat, werden diese Linien mit der Aktualisierung auf iOS 16.3 nun der Vergangenheit angehören. Die neue Version beinhaltet darüber hinaus unter anderem die Aktivierung des sogenannten Erweiterten Datenschutzes, damit meint Apple eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für weite Teile der iCloud.

Dieses Feature muss in den Einstellungen separat aktiviert werden und führt dazu, dass auch Apple keinen Zugriff mehr auf den iCloud-Account hat, sollte der Zugang dazu einmal verloren gehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!