iOS 16.2: Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro lässt Status-Icons mehr Platz

Unter iOS 16.2 wird sich das Verhalten der Dynamic Island wieder etwas verändern – verbessern. In Zukunft werden wieder alle Status-Icons für Batterie und WLAN angezeigt, auch wenn die Insel gerade belebt ist. Das ist aktuell etwa bei der Musikwiedergabe nicht immer der Fall.

Apple bastelt weiter an der Dynamic Island und verbessert das Nutzererlebnis, so beobachtet in der zweiten Beta von iOS 16.2, die seit gestern für die registrierten Entwickler zur Verfügung steht.

Diese komprimiert die Insel jetzt, wenn sie Inhalte anzeigt, wie es etwa bei der Wiedergabe von Musik der Fall ist. In der Folge werden nun wieder die Icons für WLAN, Empfang und Akku regulär angezeigt, das ist beim iPhone 14 Pro zuvor nicht immer so gewesen und konnte verwirren.

Neuerung nur für iPhone 14 Pro relevant

Diese Neuerung ist vor allem am iPhone 14 Pro von Interesse, am größeren iPhone 14 Pro Max steht auch so genug Platz zur Verfügung. Das neue Verhalten kann etwa bei 9to5Mac im Video betrachtet werden.

Auch an den Animationen rund um die Insel hat Apple noch einmal gearbeitet. Apple wird iOS 16.2 wohl Mitte Dezember für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellen. Neu ist auch die Freeform-App, mit der Nutzer gemeinsam auf einem virtuellen Whiteboard zeichnen können.

