iOS 15 und iPadOS 15 Beta 4 für Entwickler sind da

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 4 für die registrierten Entwickler verfügbar gemacht. Diese neue Beta folgt zwei Wochen auf die dritte Testversion, die wiederum einige kleine, aber interessante Neuerungen etwa in Safari eingeführt hatte. Bemerkt ihr Neuerungen in der neuen Beta?

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 4 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Wer die neue Beta noch nicht sieht, gedulde sich einen Moment, da die neuen Betas wie üblich in Wellen verteilt werden.

iOS 15 Beta 4 und iPadOS 15 Beta 4 werden zwei Wochen nach der Verteilung der vorangegangenen Beta an die Entwickler ausgegeben. Um die Installation beginnen zu können, muss das passende Entwicklerprofil auf den iPhones oder iPads installiert sein.

Neuerung in neuer Beta sind noch nicht klar

Apple hatte in der letzten Beta eine kleine, aber durchaus interessante Änderung an der Adressleiste in Safari vorgenommen. Diese bleibt nun konsequent am unteren Bildschirmrand.

Welche Neuerungen iOS 15 und iPadOS 15 Beta 4 mit sich bringen werden, bleibt noch abzuwarten.

Euch fällt etwas spannendes auf? Sagt gerne in den Kommentaren bescheid.

Aber immer dran denken: Die Beta ist und bleibt eine Testversion. Es können nicht nur Fehler und Probleme auftreten, bestimmte Funktionalitäten wie etwa Banking- und Finanzprodukte funktionieren in diesen Betas noch nicht.

