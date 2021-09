Home Betriebssystem iOS 15-Bug lässt aus iMessage gesicherte Fotos verschwinden

In iOS 15 steckt ein fieser Bug, der für einige Nutzer eine böse Überraschung bereit hält. Er bringt unter bestimmten Umständen Fotos zum Verschwinden, die ihr per iMessage erhalten habt. Bis Apple hier nachgearbeitet habt, sollten Nutzer eine Unterhaltung nicht löschen, wenn sie Fotos daraus behalten möchten.

iOS 15 kann mit einem seltsamen Bug aufwarten, der von Nutzern erst verspätet bemerkt wird. Er betrifft Fotos, die ein Nutzer per iMessage erhält und bringt diese Fotos zum Verschwinden. Hinterhältig daran ist, dass gesicherte Bilder betroffen sind, wie verschiedene Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet haben und auch die Seite MacRumors bestätigt hat.

Wo liegt das Problem?

Der Bug wirkt sich aus, wenn ein Nutzer ein Bild per iMessage erhält und dieses dann in seinen Fotos sichert. Wenn dann im Anschluss die Unterhaltung, aus der das Foto stammt, gelöscht wird, wird im weiteren auch das gesicherte Bild aus dieser Unterhaltung gelöscht, sobald das nächste automatische iCloud-Backup durchläuft. Dies gilt, sofern die iCloud-Foto-Mediathek aktiviert und die Backups ebenfalls eingeschaltet sind.

15.1 beta 2 is still deleting photos from my library when I delete the iMessage thread I saved them from 😰😰 FB9658241 — Ezekiel (@superezfe) September 29, 2021

Es gibt aktuell offenbar keine kurzfristige Lösung, dieses Verhalten zu verhindern, bis auf: Schlicht Unterhaltungen in iMessage nicht mehr zu löschen, so lange der Bug besteht, wenn ihr erhaltene Fotos behalten möchtet. Es ist zu vermuten, dass dieser Bug in iOS 15.1 und iPadOS 15.1 behoben werden wird, das aktuell in der Beta steckt und noch manch andere blöde Bugs beseitigen wird. Allerdings, in der aktuellen Beta 2 ist der Bug noch immer vorhanden.

