iOS 14 führt zu neuen Problemen mit Corona-Warn-App: Workaround hilft etwas

iOS 14 führt zu neuen Problemen mit der Corona-Warn-App. Dabei kann die Risikoermittlung bei einigen Nutzern angehalten werden, außerdem werden Risikobegegnungen womöglich nicht mehr in den Begegnungsmitteilungen angezeigt. Laut Entwicklern der App liegt das Problem bei Apple und soll in einem kommenden Update behoben werden.

Die Corona-Warn-App läuft nicht ganz reibungslos mit iOS 14 zusammen. Bei Nutzern von Apples neuester Betriebssystemversion kann es passieren, dass die Risikoermittlung sich in einem undefinierten Zustand befindet. Hierbei wird sie zugleich als aktiv und gestoppt angezeigt. Das Ein- und Ausschalten der Risikoermittlung in der App führt bei Betroffenen nicht zu einer Korrektur der Irregularität.

Weiterhin werden Risikobegegnungen nicht mehr in den Begegnungsmitteilungen von iOS angezeigt.

Trick bringt Risikoermittlung wieder in Gang

Die gestoppte Risikoermittlung lässt sich bei Betroffenen wieder in Schwung bringen, indem in den Einstellungen der Begegnungsmitteilungen noch einmal die Region Deutschland ausgewählt wird. Auch das Aus- und Einschalten der Begegnungsmitteilungen in den Einstellungen von iOS kann helfen, das Problem zu beheben.

Dass etwas mit der Corona-Warn-App nicht stimmt, merkt der Nutzer übrigens nur beim Blick in die App, ein Hinweis hierüber erfolgt nicht. Das Problem der nicht vermerkten Begegnungen mit potenziell Corona-infizierten Menschen liegt nach Aussage des gemeinsamen Entwickler-Teams der Corona-Warn-App von SAP und Deutscher Telekom in iOS 14. Apple sei bereits informiert und werde mit einem Update nacharbeiten.

Die Corona-Warn-App wurde zwar von über 17 Millionen Bundesbürgern geladen und installiert, ihr Erfolg als Mittel der Bremsung von Corona-Infektionen ist allerdings übersichtlich.

