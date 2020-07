iOS 14 Beta 3: Das ist alles neu

Apple hat heute Abend iOS 14 Beta 3 für die Entwickler vorgelegt. Die neue Testversion bringt einige Neuerungen, von denen die ersten bereits aufgedeckt wurden. Außerdem wurde ein lästiger Fehler der vorangegangenen Beta beseitigt.

Apples Beta 3 von iOS 14 kann ab heute von den registrierten Entwicklern geladen werden. Die Testversion, die zwei Wochen nach Beta 2 erschienen ist, bringt einige etwas auffälligere Neuerungen.

Das beginnt etwa bei einem überarbeiteten Icon für die Musik-App, dieses erinnert jetzt stark an iOS 7.

Auch die Icons in der Mediathek der Musik-App haben eine Überarbeitung erhalten.

Weiterhin können Nutzer jetzt Songs in Apple Music mit Stories auf Snapchat teilen, die Social Media-Anbindung von Apple Music wurde generell unter iOS 14 verstärkt in den Blick genommen.

Widgets werden vor Benutzung erklärt

Weiter taucht nun ein Info-Dialog auf, wenn Nutzer unter iOS 14 erstmals ein Widget auf den Homescreen platzieren, dies ist ja eine der prominentesten neuen Funktionen von iOS 14. Darin wird kurz die Nutzung der Widgets erklärt.

Zudem neu sind Widgets für die Uhr-App, diese fehlten in den vorangegangenen Betas noch.

Weiterhin wurde ein Fehler beseitigt, der in den ersten beiden Betas auftrat und den Speicher von iPhones mit geringeren Speichergrößen schnell voll laufen ließ.

Und schließlich können Nutzer, die auch eine Apple Watch unter watchOS 7 nutzen, sich jetzt daran erinnern lassen, die Hände zu waschen, wenn sie heimkommen.

Sicher tauchen noch weitere Neuerungen in iOS 14 Beta 3 auf, auch wenn euch noch weitere Änderungen auffallen, könnt ihr sie gern unter den entsprechenden Artikeln notieren.

