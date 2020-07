Wäre überraschend: Kommt zunächst ein LTE-iPhone 12 und 5G-Modell im November?

Das iPhone 12 könnte sich bis in den November hinein verspäten, zumindest die Version mit 5G. Ein Modell, das nur mit klassischem LTE-Modem ausgestattet sein soll, erscheint dagegen schon im Oktober, behaupten nun Quellen in Asien, die allerdings mit einiger Vorsicht betrachtet werden sollten.

Apple bringt womöglich das iPhone 12 mit 5G später als erwartet in den Handel. Nach einem aktuellen Bericht aus Japan plant das Unternehmen, die iPhone 12-Familie in diesem Jahr in der zweiten Hälfte des Oktobers anzukündigen. Dann soll zugleich ein iPhone 12-Modell oder mehrere bereits Mitte Oktober in den Verkauf starten, allerdings sollen diese Modelle kein 5G unterstützen, sondern lediglich mit konventionellen 5G-Modems erscheinen.

Das iPhone 12 mit 5G soll erst im November kommen

Der Bericht stützt sich auf verschiedene Quellen in Apples Lieferkette in Asien. Danach werde Apple das iPhone 12 oder die iPhone 12-Modelle mit 5G erst im November in den Handel bringen. Diese Prognose ist allerdings mit Skepsis zu betrachten, denn sie steht in eindeutigem Widerspruch zu allen aktuellen Einschätzungen den Start des iPhone 12 betreffend. So hatte etwa der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo neben anderen Beobachtern seit Monaten erklärt, alle iPhone 12-Modelle werden 5G unterstützen, von einem reinen LTE-Modell war nie die Rede. Lediglich hinsichtlich der unterstützen 5G-Bänder gibt es verschiedene Vermutungen, wie wir zuletzt erst berichtet hatten.

Und zudem kann es natürlich aufgrund der Corona-Pandemie zu einer verspäteten Markteinführung des iPhone 12 kommen, hier reichen die Prognosen in der Tat von September bis November.

