iOS 14.6 behebt Bug mit Entsperrung per Apple Watch und weitere Fehler

Apple hat mit dem Update auf iOS 14.6 und iPadOS 14.6 auch einige Fehler beseitigt, die ein Update für Nutzer lohnenswert machen. Dazu zählt etwa ein Problem, das verhindern konnte, dass ein iPhone mit Face ID mit der Apple Watch entsperrt werden kann.

Apple hat mit dem gestrigen Update auf iOS 14.6 nicht nur neue Funktionen hinzugefügt. Es wurde auch verschiedene Probleme gelöst. Eins davon betrifft die Funktion zur Entsperrung eines iPhones mit Face ID über die Apple Watch in Situationen, in denen der Besitzer aufgrund der Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie noch eine Maske tragen muss.

Hierzu kann auch eine Apple Watch genutzt werden, sofern diese entsperrt getragen wird. Allerdings funktionierte dies zuvor bei einigen Nutzern in bestimmten Situationen nicht: Sollte der Nutzer das iPhone mit der Apple Watch gesperrt haben, war die Entsperrung anschließend an der Apple Watch nicht mehr möglich, dies wurde laut Apple behoben.

Weitere Fehlerbehebungen in iOS 14.6

Darüber hinaus hat Apple einen Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass Erinnerungen nur als leere Zeilen angezeigt wurden. Ein weiterer Bug hatte dazu geführt, dass die Einstellungen für blockierte Anrufer nicht mehr zu sehen waren, dies wurde ebenfalls repariert. Darüber hinaus wurde ein Problem beseitigt, dass dazu führen konnte, dass Bluetooth-Geräte sporadisch die Verbindung verloren haben oder ihr Audiosignal irregulär umgeleitet haben.

Zudem hat Apple einen Bug beseitigt, der die Folge hatte, dass das iPhone beim und nach dem Startvorgang extrem träge reagiert hat. Alles in allem lohnt sich das Update also durchaus.

