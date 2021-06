Home Apps Instagram bringt Foto-Upload für den Desktop

Instagram bringt Foto-Upload für den Desktop

Instagram führt in Zukunft die Möglichkeit ein, auch vom Desktop aus Fotos in seinen Feed zu posten. Bis jetzt war das soziale Netzwerk eine rein Smartphonezentrierte Anwendung, bis dann vor einigen Wochen erstmals leaks darauf hindeuteten, dass eine Desktop-Postingfunktion in Vorbereitung ist.

Facebook liefert neue Funktionen für den Desktop: Das soziale Netzwerk wird in Zukunft die Möglichkeit bringen, Fotos auch vom heimischen Laptop oder Desktoprechner für seine Follower zu posten. Facebook-Sprecherin Christine Pai erklärte im Gespräch mit der Agentur Bloomberg, man sei sich darüber bewusst, dass viele Nutzer auf ihren Instagramaccount auch per Rechner zugreifen und so bereite man die Möglichkeit vor, von dort aus auch Bilder zu veröffentlichen.

Vorbereitung für Posting auf Instagram vom Desktop aus laufen schon länger

Vor einiger Zeit waren bereits erstmals Leaks aufgetaucht, die zeigen, dass eine Funktion zum Posten von Bildern per Desktop von Instagram vorbereitet wird, dieses Feature stand im Rahmen von ersten Tests zunächst nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung.

Perspektivisch soll es möglich sein, Bilder von seinen Fotoordnern in den Browser zu ziehen, zu beschneiden sowie Filter anzuwenden, bevor sie hochgeladen werden. Über eine iPad-App von Instagram äußerte sich die Sprecherin nicht, Nutzer des iPads könnten aber auch den neuen Browserupload nutzen, sobald er verfügbar ist. Wann die neue Funktion für alle Nutzer vollständig ausgerollt wird, ist noch nicht klar. Bis jetzt können Nutzer nur per Smartphone Bilder auf der Plattform posten.

