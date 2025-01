Home iCloud / Services Indirekt wurde die vierte Staffel von „Ted Lasso“ bestätigt

Apple TV+ hatte einen etwas holprigen Start im Jahr 2019, konnte aber recht schnell Achtungserfolge vorweisen. Treibende Kraft dafür war die Serie „Ted Lasso“, die 2023 mit der dritten Staffel endete. Doch nun gibt es mehr als nur Hoffnung für Fans der Serie.

Indirekte Bestätigung für die vierte Staffel

Die Serie war sogar so erfolgreich, dass es zumindest in den USA Merchandise zu kaufen gab. Außerdem schaffte es der AFC Richmond sogar in das beliebte Spiel FIFA 23 von EA Sports. Seitdem halten sich die Gerüchte hartnäckig, wonach es eine vierte Staffel geben könnte. Diese ist nun inoffiziell bestätigt worden. Einer der Schauspieler aus der Serie hat nämlich ein entsprechendes Video auf twitter gepostet und dabei den offiziellen Hashtag Believe genutzt.

Handlung könnte sich verlagern

Verhandlungen mit diversen Darstellern aus der Serie liefen schon eine geraume Weile, auch wenn es nie eine offizielle Bestätigung gab. So ist es beispielsweise erstaunlich ruhig um Jason Sudeikis, der die Hauptrolle in der Serie spielt. Das öffnet Raum für Spekulationen – so könnte die vierte Staffel einen bisher nebensächlichen Handlungsstrang aufnehmen. Dazu passt auch das Ende der dritten Staffel, die sich vollständig auf Apple TV+ streamen lässt. Wir gehen mal davon aus, dass die vierte Staffel dennoch bald auch ganz offiziell angekündigt wird. Doch vor dem Frühjahr 2026 dürfte die nicht zu sehen sein.

