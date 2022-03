Home Apple In neuem iPhone SE und iPad Air: Apple setzt auf nachhaltiges Aluminium

Apple setzt bereits länger auf recyceltes Aluminium. Das allein ist nicht zu bemerkenswert, da üblich bei der Herstellung von Produkten mit Aluminiumhülle. Nun gibt man in Cupertino genauere Auskunft über die Bemühungen zur nachhaltigen Nutzung von Aluminium.

Apple setzt bei seinen Produkten inzwischen weitgehend auf recyceltes Aluminium. Bereits beim Mac Mini und dem MacBook Pro 16 Zoll 2019 kam wiedergewonnenes Aluminium zum Einsatz. Der Anteil soll allerdings im iPhone SE noch einmal deutlich gesteigert werden.

In einer Pressemitteilung gibt Apple nun einige zusätzliche Informationen über die eigenen Strategien zur Nutzung nachhaltigem Aluminiums. Draus geht hervor, dass man recycletes Aluminium von einem neuen Gemeinschaftsunternehmen namens ELYSIS beziehen werde. An ihm beteiligt sind die Aluminiumgiganten Alcoa und Rio Tinto. Beide Firmen sind immer wieder für ihren Umgang mit den Anwohnern von Rohstoffgewinnungsstätten und Produktionsanlagen in die Kritik geraten.

Apples Einsatz für mehr Nachhaltigkeit

Apple schreibt in seiner Erklärung zur Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen:

ELYSIS, das Unternehmen, das das weltweit erste direkte, kohlenstofffreie Aluminiumschmelzverfahren entwickelt hat, hat bekannt gegeben, dass es das erste , handelsübliche Primäraluminium im industriellen Maßstab für die Verwendung in Produkten von Apple hergestellt hat. Die wegweisende Technologie produziert Sauerstoff anstelle von Treibhausgasen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Herstellung von Aluminium, einem der weltweit am häufigsten verwendeten Metalle, dar. Apple wird diese erste Charge des handelsüblichen, kohlenstoffarmen Aluminiums von ELYSIS für die Verwendung im iPhone SE abnehmen. Dieses Aluminium ist von ELYSIS in seinem industriellen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Quebec mit Hilfe von Wasserkraft hergestellt worden.

Der heutige Meilenstein baut auf den bedeutenden Fortschritten auf, die Apple bei der Reduzierung der Kohlenstoffbelastung von Aluminium und anderen Metallen in seinen Produkten gemacht hat. Durch die Umstellung auf recyceltes Aluminium und Aluminium, das mit Wasserkraft statt mit fossilen Brennstoffen geschmolzen wird, konnten die mit Aluminium zusammenhängenden Kohlenstoffemissionen des Unternehmens seit 2015 um fast 70 Prozent gesenkt werden. Jedes Modell der iPad Familie, einschließlich des neuen iPad Air, sowie das neueste MacBook Pro, MacBook Air, der Mac mini und die Apple Watch werden mit einem Gehäuse aus 100 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt.

