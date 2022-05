Home Apple In Lockdown-Zeiten: Chinesische Apple-Mitarbeiter lernen Eigenverantwortung

Während der Pandemie gab Apple chinesischen Mitarbeitern offenbar mehr Verantwortung: Die Beschäftigten im Reich der Mitte sollten im Zweifel selbst Entscheidungen im Produktdesign treffen, statt sich diese aus den USA vorgeben zu lassen, auf diese Weise versuchte Apple den einschneidenden Corona-Beschränkungen in China zu entgehen.

In China galten und gelten mit die schärfsten Corona-Regeln auf der ganzen Welt. Diese wirkten schon in den Hochzeiten der Pandemie extrem, heute erscheinen sie fast gänzlich aus der Zeit gefallen. Sie verursachten indes bereits seit Mitte 2020 dramatische Einschränkungen für westliche Unternehmen.

Diese betrafen auch die Reisefreiheit westlicher Mitarbeiter, diese konnten die chinesischen Produktionsstätten teils nicht mehr aufsuchen. Apple reagierte darauf, indem man den chinesischen Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung zugestand, wie nun das WSJ unter Berufung auf informierte Kreise berichtet.

Selbst entscheiden, statt Entscheidungen einholen

So haben etwa chinesische Ingenieure, die schon länger Analysen von Problemen an Apple gemeldet hatten, zuletzt den Auftrag erhalten, eigenständig nach einer Lösung zu suchen. Auch wurden häufiger Entscheidungen im Produktdesign getroffen, ohne die betreffenden Muster stets nach Cupertino und zurück zu schaffen, weil dies schlicht nicht mehr darstellbar war.

Natürlich wurden zentrale Produktentscheidungen ununterbrochen am Hauptsitz in Cupertino getroffen, aber überall da, wo man auf die Expertise lokaler Experten zurückgreifen konnte, wurde das getan. Apple habe Videoanrufe in großem Stil eingesetzt, um die Arbeit in den Fabriken aus der Ferne zu kontaktieren und so seine Zeitpläne für die Produkteinführungen einzuhalten.

Derzeit kommt es erneut aufgrund der scharfen Corona-Restriktionen zu Problemen und in weiterer Folge womöglich zu Engpässen bei der Produktion, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

