In eigener Sache: Die neue Apfelpage App ist da – bekannte Bugs, Informationen & euer Feedback?

Wie vor einer Woche angekündigt, haben wir heute den Apfelpage App-Relaunch angestoßen. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, das wissen wir, aber wir möchten euch gerne um ein Feedback zu ersten Version bitten sowie auch über noch auftretende Bugs informieren. Wie versprochen: Wir liefern nun regelmäßig Updates und haben uns die Erneuerung der App zur absoluten Prio 1 gemacht.

Zunächst ein großes Dankeschön für eure immense Geduld mit uns. Die letzten Tage waren nicht einfach, doch wir haben uns den Druck ja selbst gemacht. Und zumindest halbwegs pünktlich geliefert. Immerhin. Die Apfelpage App in der Version 10.0.1 ist endlich verfügbar. Wir freuen uns enorm, obgleich wir gerne dazusagen möchten: Dieses Update ist die Grundlage für alle folgenden, wir sind weiterhin dabei, die App zu verbessern und stabilisieren. Bitte seht uns das nach. Die Version ist noch nicht perfekt, dessen sind wir uns bewusst, aber wir bewegen uns jetzt mit großen Schritten in Richtung Perfektion. Wir werden die App ständig pflegen, regelmäßig Bug-Fixing betreiben sowie neue Funktionen hinzufügen. Noch sind wir nicht zufrieden, es wird also noch deutlich besser!

Wie bekomme ich das Update?

Das Update ist seit gestern für alle verfügbar! Der App Store und Google Play Store verteilen den automatischen Release jedoch in der Regel auf 7 Tage. Wenn ihr unser Update direkt haben wollt, geht dies auch manuell im App Store unter Updates.

Welche Funktionen fehlen noch?

Die neue App hat noch nicht alles, das wir geplant hatten. Nach unserem ärgerlichen Scroll-Bug vor zwei Wochen haben wir Zusatzfunktionen zunächst weggelassen, um so schnell es geht zu starten. Das bedeutet aber NICHT, dass diese Features nicht sehr bald nachgeliefert werden. Wir arbeiten bereits an folgenden Funktionen und Verbesserungen:

allgemeine Verbesserung der Performance/Scroll-Verhalten

verbesserte Accessibility-Funktionalität

neue Upvotes für die Kommentare

mehr Einstellungsmöglichkeiten für euren Kommentar-Account

Welche „Fehlerchen“ gibt es noch?

Leider ist Software nie ganz perfekt, insbesondere, wenn man eine App von Grund auf neu schreibt. Durch unsere große Nutzerzahl können wir bedauerlicherweise erst jetzt ein paar Fehler erkennen, die wir gerade fixen. Alle diese Bugs werden in den kommenden Wochen verschwinden, versprochen! Darunter sind:

neue, abgesendete Kommentare oder Antworten können vereinzelt nicht direkt ersichtlich sein (erst bei Neustart der App)

ein Ruckeln beim Nachladen auf der Startseite kann entstehen, besonders bei schlechter Internetverbindung

die Startseite ist leider nicht navigierbar, beim Klick auf „Apfelpage“ im Menü

beim Öffnen der Beiträge kann es zu Wartezeiten kommen (kommt selten vor)

Wir sind bereits mit Hochdruck dabei, die wichtigsten Fehler binnen weniger Tage zu beheben. Fallen euch sonst noch Bugs oder Fehler auf, die wir uns ansehen müssen?

Das Update: Was ist neu in Apfelpage 10.0?

Ihr findet ihr der neuen App schon heute viele Verbesserungen, etwa:

ein Redesign der Startseite & Posts mit größeren Beitragsbildern und getrennter Überschrift

funktioniert auf iPhone, iPad und Android gleichermaßen

eine spezielle Anpassung für optimale Darstellung trotz Dynamic Island & Notch

ein neues Menü angepasst auf Einhandbedienung (scrollt von rechts nach oben)

einen Light- und Darkmode für die gesamte App

schnellere und verbesserte Suche

native Kommentarfunktion

eine vereinfachte Leseliste mit 1-Klick-Hinzufügen direkt aus dem Beitrag oder vom Startbildschirm

Euer Feedback & eure Wünsche

Jetzt möchten wir gerne von euch hören, welche Vorschläge und Wünsche ihr für die neue App habt. Gibt es (abseits der Upvotes in den Kommentaren) Funktionen, die ihr gerne in der Apfelpage-App sehen würdet? Oder habt ihr zur bestehenden App Ideen, wie wir uns noch weiter verbessern können?

Wir sind über alle Anmerkungen dankbar und uns auch bewusst, dass wir nie alle zufriedenstellen können. Dennoch haben wir versucht, endlich die App-Experience zu liefern, die ihr mindestens verdient habt. Wir (und um ehrlich zu sein ich persönlich) hoffe, dass dies uns in weiten Teilen auch gelungen ist.

Vielen Dank für eure Geduld, eine kleine Rückmeldung und eure Treue. :)

Lukas und Team Apfelpage

