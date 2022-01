Home Betriebssystem iMessage zeigt vielfach unerwünscht Lesebestätigungen: Bei euch auch?

iMessage kämpft aktuell mit einem Bug, der eine größere Zahl von Nutzern betrifft: Dabei werden Lesebestätigungen für gesendete Nachrichten angezeigt, obwohl der Absender diese deaktiviert hat. Eine dauerhafte Lösung ist nicht bekannt. Habt ihr diese Beobachtung auch schon gemacht?

Aktuell mehren sich die Berichte über ein Problem in Zusammenhang mit iMessage. Es betrifft die Lesebestätigungen, diese lassen sich in den Einstellungen unter Nachrichten ein- und ausschalten. Wenn aktiviert, zeigt die Nachrichten-App an, wenn eine Nachricht vom Empfänger auch gelesen wurde, diese Funktion ist aus den meisten Messengern bekannt.

Bei iMessage funktioniert sie aber aktuell nicht richtig, wie zuletzt immer mehr Nutzer berichtet hatten.

iMessage-Bug verschickt Lesebestätigungen gegen den Willen des Nutzers

Wie in einer Übersicht von MacWorld beschrieben wird, häufen sich zuletzt Berichte von Nutzern, die beschreiben, dass ihre Nachrichten mit einer Lesebestätigung verschickt werden, obwohl sie diese deaktiviert hatten. Dieses Problem wurde in den letzten Jahren immer wieder vereinzelt beobachtet, aber zuletzt scheint eine größere Zahl Nutzer betroffen zu sein. Ein Neustart des iPhones scheint Abhilfe zu schaffen, aber nicht auf Dauer. Wie viele Nutzer genau von dem Problem betroffen sind, ist nicht klar, wir konnten es in der Redaktion nicht reproduzieren.

Apple wird hier wohl mit einem Software-Update gegensteuern müssen. Der Bug scheint in der neuesten Version von iOS 15 aufzutreten. Habt ihr diese Beobachtung auch schon gemacht?

