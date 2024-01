Home Apps iMessage-Konkurrenz: Darum wird WhatsApp in den USA immer beliebter

iMessage-Konkurrenz: Darum wird WhatsApp in den USA immer beliebter

WhatsApp wird in den USA zuletzt beliebter. Der Messenger von Meta hatte auf dem Heimatmarkt traditionell einen schwereren Stand als international, im letzten Jahr sind dessen Downloads aber angesprungen und das hat mehrere Gründe.

WhatsApp ist zwar in vielen Ländern die Nummer eins beim Messaging, zumindest in den USA sieht es aber anders aus. Hier hat das iPhone inzwischen einen Marktanteil von mehr als 50%, entsprechend hoch ist die Marktdurchdringung von iMessage. Aber hier brachen in den USA zuletzt häufiger Debatten los, bekannt als der Streit um blaue und grüne Blasen, gemeint sind die verschiedenen Farben von iMessages und normalen SMS auf dem iPhone.

WhatsApp profitiert von Reiselust und Android-Ärger

Viele Android-Nutzer stören sich daran, dass iPhones per Nachrichten-App nur rudimentär mit ihnen kommunizieren können, sie sind auf Text beschränkt und Gruppen-Chats sind kein Vergnügen. Die Konkurrenz versuchte schon mehrmals, diesen Umstand zum Ausgangspunkt von Kampagnen zu machen.



Welchen Messenger nutzt du vorwiegend?

Hinweis zur Umfrage

In unserer Umfrage zur Messengernutzung war iMessage zunächst nicht enthalten, weil der Dienst die Voraussetzung der Multi-Plattform-Nutzung nicht erfüllt. Da hier die Reichweite von iMessage und WhatsApp vergleichend diskutiert wird, haben wir die Option iMessage neu aufgenommen. Da diese Wahl neu ist, sind die Ergebnisse für diese Option derzeit noch nicht repräsentativ.

Zudem profitiert WhatsApp von der zurückgekehrten Reiselust der Amerikaner, die sind nach Corona wieder mehr in der Welt unterwegs und brauchen außerhalb der USA oft WhatsApp für die Kommunikation mit ihren neuen Auslandsbekanntschaften. Zurück in der Heimat, bleibt die App auf den iPhones und die Nutzer erfreuen sich etwa an den bis zu 1.024 Teilnehmer großen Gruppen mit ihren diversen Zusatzfunktionen.

Der Journalist Alex Kantrowitz merkt zudem an, dass zunehmend auch Bezahlfunktionen per WhatsApp in den USA genutzt werden, der Businessbereich des Messengers wuchs dort zuletzt um 80%, es werden etwa Restaurant- oder Mietwagenbuchungen über den Messenger vorgenommen, Features, die zuvor in Ländern wie Indien ausgerollt und von Wirtschaft und Verbrauchern angenommen wurden und nun in den USA übernommen wurden.

WhatsApp verzeichnete 2023 mit die meisten Downloads im US-App Store und 5% mehr als im Vorjahr, die aktive Nutzerbasis wuchs um 9%.

Wenn allerdings Apple iMessage wie angekündigt bald mit RCS kompatibel machen wird, dürfte zumindest ein Pullfaktor von WhatsApp wieder nachlassen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!