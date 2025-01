Home Apple Watch Im September: Die Apple Watch SE bekommt wohl einen neuen Look

Im September: Die Apple Watch SE bekommt wohl einen neuen Look

Die Apple Watch SE ist schon länger nicht mehr aktualisiert worden, das wird sich wohl dieses Jahr ändern. Apple soll dabei auch das Design ein wenig auffrischen.

Die Apple Watch SE hat schon längere Zeit kein Upgrade mehr erhalten. Das aktuelle Modell, die Apple Watch SE 2, war von Apple im September 2022 vorgestellt worden. Sie ist das Einstiegsmodell der Apple Watch-Familie und zielt vor allem auf preisbewusste Käufer, aber auch Kinder und Jugendliche.

Neue Apple Watch SE wird wohl ein Design-Refresh bekommen

Apple werde wohl in diesem Jahr eine neue Apple Watch SE bringen, so äußerte sich kürzlich Mark Gurman von Bloomberg. Im Herbst ist ihm zufolge mit einer neuen Auflage der Uhr zu rechnen.

Die Apple Watch SE wird zudem einen neuen Look bekommen, so der zumeist gut unterrichtete Redakteur von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters weiter – hier wurde er allerdings nicht präziser.

Jedoch hatte Gurman bereits vor einiger Zeit auf eine mögliche Plastik-Watch verwiesen, die Apple planen könnte. Diese würde sich womöglich noch günstiger anbieten und dabei in knalligen bunten Gehäusefarben verkaufen lassen. Wie Gurman im September ausführte, ließe sich mit einer solchen Apple Watch womöglich Eltern zahlreich dazu überreden, die Uhr ihren jüngeren Kindern zu kaufen. Eine neue Apple Watch SE wird zudem sicher auch einen schnelleren Chip erhalten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.