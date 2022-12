Home iPhone Im iPhone 15 immer noch Qualcomm am Zug: Apples Modem kommt nicht voran

Mit Apples eigenem Modem geht es nicht voran: Auch das iPhone 15 wird noch auf Modems von Qualcomm setzen – die Kalifornier freut’s, Apple arbeitet nun schon seit Jahren an dem Ziel, ein eigenes 5G-Modem zu realisieren, das Projekt verschlang bereits Milliarden und greifbare Ergebnisse bleiben aus.

Apple ist beeindruckend erfolgreich darin gewesen, eigene CPU- und GPU-Chips für iPhone, iPad und seit einigen Jahren auch den Mac zu entwickeln, die auf der ARM-Architektur aufbauen. Mit dem eigenen 5G-Modem kommt man dagegen noch nicht so recht voran.

Geraume Zeit ist es nun schon her, dass Apple an der Entwicklung eines eigenen Modem-Chips arbeitet, schon lange vor der Übernahme der Modementwicklung von Intel hatte sich das Unternehmen damit beschäftigt.

Doch auch der Zufluss von reichlich Patenten und Personal vermochte die Entwicklungsarbeiten offenbar nicht nennenswert zu beschleunigen. Auch im kommenden Jahr wird das iPhone weiter auf Modems von Qualcomm setzen, das berichtete vor kurzem die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Schon zuvor waren Informationen über Probleme bei der Entwicklung aufgetaucht, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. So sollen die Apple-Modems ein Überhitzungsproblem haben.

Apples Modementwicklung steckt fest

Die Entwicklung gehe nicht so rasch voran, wie geplant. Für die absehbare Zukunft werde Apple daher auf Qualcomm-Chips setzen.

Derzeit kommt der Snapdragon X65 im iPhone 14 zum Einsatz, das iPhone 15 soll mit dem Qualcomm Snapdragon X70 ausgestattet sein. Dieser Chip soll durch AI-Optimierungen eine höhere durchschnittliche Datenrate bei deutlich niedrigerem Energieverbrauch bieten. Die Leistungsaufnahme soll um satte 60% sinken, was beeindruckend wäre und der Akkulaufzeit sehr dienlich sein würde.

Der X70 soll zudem für einen besseren Empfang und niedrigere Latenz sorgen, gerade bei 5G-Anwendungen ist das interessant. Gefertigt werden soll der Chip bei TSMC im 5nm- und 4nm-Prozess.

Wann nun tatsächlich ein iPhone mit Apple-Modem auf den Markt kommen könnte, ist völlig offen.

