Verfasst von Valentin Heisler // 15. August 2022 um 17:23 Uhr // Deals // Cloud, Deals // Kommentare deaktiviert für Ideal für den Schulstart: Lebenslanger Cloudspeicher von pCloud reduziert

Selbst im digitalen Entwicklungsland Deutschland scheinen Schulen und Universitäten Fortschritte in Richtung digitale Lehre zu machen. Wer sein Unterrichtsmaterial bereits als Datei erhält, benötigt aber auch ausreichend Speicherplatz. Mit der lebenslangen Cloud-Lizenz von pCloud müsst ihr euch nie wieder Gedanken darüber machen. Mit der aktuellen Back-to-School-Aktion spart ihr bis zu 80 Prozent auf die Family-Pläne mit 2 TB und 10 TB Speicher.

Während in den einen Bundesländern die Schüler schon wieder fleißig pauken, haben in anderen Regionen die Sommerferien eben erst angefangen. Auch die meisten Studenten genießen gerade die freie Zeit. Jedoch stellt sich bei allen jedes Jahr immer dieselbe Frage, was man für das neue Schuljahr oder Semester alles benötigt. In Sachen Technik war sich unsere Redaktion in einer kleinen internen Umfrage einig: iPad mit Apple Pencil, ein umfänglicher PDF-Reader und eine zuverlässige Cloud mit viel Speicher.

Für letzteren Punkt empfehlen wir euch pCloud, die sichere Cloud-Lizenz aus der Schweiz. Neben den hohen Sicherheitsstandards, die die pCloud-Server und -infrastruktur auszeichnen, besticht der Anbieter durch das attraktive Angebot, nur einmalig für den Speicher zu zahlen. Mit der aktuellen Back-to-School-Promotion erhaltet ihr die Family-Pläne mit 2 TB und 10 TB stark rabattiert. Zugreifen lohnt sich!

Sicherer Cloud-Speicher aus der Schweiz

In den letzten Jahren und Monaten hört man leider allzu oft, dass Software- und Plattform-Anbieter nicht besonders löblich mit dem Datenschutz umgehen. Bei einem Cloud-Anbieter kann ein unseriöses Handhaben der Kundendaten oder der gespeicherten Dateien besonders schwerwiegende Folgen für die Nutzer haben. Deshalb setzt pCloud auf die größtmögliche Sicherheit von A (wie Apps) bis Z (wie zertifizierte Server).

Schweizer Datenschutzgesetze

Die meisten bekannten Cloud-Anbieter haben ihren Sitz in den USA, weshalb die Daten dort alles sind, aber nicht sicher. Denn der Staat, genauer gesagt die Strafverfolgungsbehörden, können umfangreiche Zugriffsrechte auf die Server erwirken – nicht so in der Schweiz. Alle pCloud-Server unterliegen dem Schweizer Recht, das beim Thema Datenschutz besonders streng und nah an den DSGVO-Strukturen ist.

Selbstbetriebene Server, keine Drittpartei

Im Gegensatz zum großen Teil der Konkurrenz mietet pCloud keine Server, sondern besitzt die Rechenzentren selbst. Das hat mehrere entscheidende Vorteile hinsichtlich der Zertifizierung und Sicherheit: So kann sich pCloud viel höhere Richtlinien auferlegen, als es bei großen Server-Massenanbietern der Fall ist. Überdurchschnittliche Prüfungen, ISO-Zertifizierungen und hohe Kontrollstandards sind Usus für die pCloud-Rechenzentren.

Maximale Verfügbarkeit

Da trotz des heutigen Entwicklungsstandes ein Hardware- und Softwareproblem eines Servers nicht ausgeschlossen werden kann, geht pCloud mehrere Schritte, um einen möglichen Datenverlust zu verhindern. So werden eure Daten an mehreren Orten gleichzeitig gespiegelt. Außerdem sind die Serverräume mit Frühwarnsystemen gegen Feuer, Wasser, Rauch und unberechtigtes Eindringen geschützt. Eine 24/7-Bewachung kommt dazu.

Was macht pCloud besonders?

Selbst die höchste Sicherheit bringt nichts, wenn die Bedienung kompliziert ist oder die Features eher schmal ausfallen. Doch pCloud kann mit der Konkurrenz mithalten und wartet sogar mit einigen Exklusivfunktionen auf.

Smarte Funktionen

Mit der intelligenten Suche könnt ihr Formate oder Dateien sowie deren Inhalte in wenigen Sekunden finden. Eine Dateifreigabe gehört inzwischen zur Standardausführung einer Cloud, pCloud löst dies elegant über Linkfreigaben mit zusätzlicher Traffic-Messung. Wer seine statische Website hosten möchte, kann dies ebenfalls mit pCloud ermöglichen. Neben dem normalen Papierkorb gibt es eine Rewind-Funktion, mit der ihr komplette Datensätze wiederherstellen könnt.

Ideal im Apple-Ökosystem

Vor allem am Mac haben es Drittanbieter-Clouds schwer, ein ähnlich gutes Speichermanagement wie iCloud zu erzielen. pCloud löst dieses Problem mit macFUSE, wodurch die Dateien in einer virtuellen Festplatte angezeigt werden. Zusammen mit den mobilen Apps, die kompatibel mit der Dateien-App von Apple sind, könnt ihr eure Dateien auf allen Geräten synchronisieren. Natürlich gibt es auch Apps für die anderen gängigen Betriebssysteme.

Cloud-Fotomediathek ohne Scan

Wem das Scannen der eigenen Fotos in iCloud zuwider ist, findet mit pCloud eine gelungene Alternative. Neu aufgenommene Fotos könnt ihr direkt zu pCloud hochladen und dort verwalten. Ein Foto-Viewer ist ebenfalls mit von der Partie. Auch für Musik und Videos gibt solch einen dedizierten Player.

Reduziert: pCloud Encryption für maximale Verschlüsselung

Die ohnehin hohe Sicherheit bei pCloud kann man mit einer weiteren Schicht noch sicherer machen. Das pCloud Encryption genannte Add-on erstellt einen separaten Ordner, der mit einem Passwort geschützt ist. Diese clientseitige Verschlüsselung ordnet pCloud dem Zero-Knowledge-Prinzip zu, da niemand außer dem Nutzer selbst Zugriff auf die verschlüsselten Dateien hat. Während der aktuellen Aktion erhaltet ihr pCloud Encryption für 99 Euro statt 125 Euro. Alle Familienmitglieder können das Feature anschließend nutzen.

Back to School mit pCloud Family: Speicher für Schule, Studium, Freunde und Familie

Vor allem diejenigen, die sich keine Gedanken um die monatliche Zahlung eines Cloud-Abonnements machen wollen, sind bei pCloud bestens aufgehoben. Nach einer Einmalzahlung gehört euch der Speicher ein Leben lang – außerdem sind Sicherheit und Datenschutz kein Marketing-Gewäsch, sondern umgesetzte Realität. Noch bis zum 31. August 2022 spart ihr 75 bis 80 Prozent auf die Family-Pläne von pCloud.

Teilt ihr euch den Speicherplan mit vier weiteren Personen, landet ihr pro Person bei einmalig 70 Euro für 2 TB und bei nur 278 Euro für ultimative 10 TB geteilten Speicher. So schnell sollte euch dieser Speicherplatz nicht ausgehen…

