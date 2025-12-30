iConnectHue ist in Version 5.14 verfügbar: das ist neu

Philips Hue hatte ein ereignisreiches Jahr 2025, doch noch immer sind spezielle Drittanbieter-Apps zum Steuern besser als die originale App. Einer unserer Favoriten ist iConnectHue, die ein kleines Update zu Silvester bereitstellen.

iConnectHue 5.14 mit kleinem Goodie für Silvester

Die App ist seit Jahren fester Bestandteil von ambitionierten Usern von Philips Hue, da sie einfach deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Mit diesem Update haben sich die Macher der Unterstützung der neuen Sync Box gewidmet und zudem neue Animationen für Silvester eingeführt. Anbei einmal die Release-Notes:

Pro: Unterstützung für Hue Sync Box

iConnectHue unterstützt jetzt die Hue Sync Box – exklusiv für Pro-Mitglieder. Die gewohnten Funktionen sind bequem über das Dashboard erreichbar, dazu gibt es eine exklusive Funktion: Presets! Presets ermöglichen Dir, Deine aktuellen Einstellungen für Helligkeit, Entertainment-Zone, Visualisierungsmodus und Intensität zu speichern – so kannst Du sie jederzeit wieder abrufen, ohne alles manuell einzustellen. Das war eine Menge Arbeit – nicht nur in der App-Integration, sondern auch in der künftigen Wartung und Anpassung an neue Entwicklungen von iOS und dem Hue-System. Daher ist dieses Feature mit einer Pro-Mitgliedschaft verfugbar.

Wir werden in Zukunft voraussichtlich noch weitere Funktionen für die Sync Box hinzufügen – basierend auf Deinem Feedback. Dies ist ein Beta-Feature! Wir haben es intensiv getestet, aber bisher noch keine Erfahrungen im breiten Einsatz gesammelt. Falls Dir etwas Ungewöhnliches auffällt, schreib uns bitte über die App – so können wir es für Dich verbessern! So fügst Du Deine Sync Box hinzu: Gehe im Menü auf „Geräte“, tippe oben rechts auf „+“ und wähle „Sync Box hinzufügen“.

(EXKLUSIV FÜR PRO-MITGLIEDER VERFÜGBAR)

Feuerwerksanimationen. Kein Rauch, kein Lärm (Deine Haustiere werden es Dir danken), aber jede Menge visuelle Power! Kostenlos: Dieses saisonale Set ist bis zum 1. Januar verfügbar. Mit einer Mitgliedschaft kannst Du es das ganze Jahr über nutzen!Denk dran: Wir haben auch zwei weitere Sets – „Happy new year!“ und „Happy new yeah!“. Mit dem Animations-Upgrade kannst Du diese Animationen auf Schalter übertragen und sie so jederzeit starten oder sie per Timer auslösen – pünktlich genau dann, wenn Du es brauchst!

Weitere erleuchtende Ideen

Du kannst jetzt den Stopmodus von Entertainment-Bereichen bearbeiten

Verbesserte Bearbeitung des Entertainment-Bereichs im Discotainment-Widget

Überarbeiteter Gerätesuch-Assistent: Jetzt kannst Du dort auch neue Bridges hinzufügen

Wir haben einige Dinge poliert, damit für Dich alles reibungslos läuft

Kleiner Hinweis: Falls Widgets oder Shortcuts zicken – starte einfach dein Gerät neu. Das ist ein iOS-Ding, kein iConnectHue-Ding!

-> Hier könnt ihr iConnectHue laden

Update ist für Bestandskunden kostenfrei

iConnectHue ist in unseren Augen der Favorit externer Apps zur Nutzung von Hue. Allein die Option, ältere Lampen in das System integrieren zu können, ist Gold wert. Wie üblich, ist auch dieses Update kostenfrei. Für die Nutzung der neuen Funktionen wird aber ein 2025er-Abo vorausgesetzt.