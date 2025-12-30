Google Jahresrückblick 2025: Wahlorientierung, KI-Alltag und virale Trends

Der Google Jahresrückblick 2025 veröffentlicht die „Trending Searches“ für Deutschland – jene Begriffe, die am häufigsten gesucht wurden. Die Daten zeichnen das Bild einer deutschen Bevölkerung, die sich intensiv mit politischen Prozessen auseinandersetzte, pragmatische Anwendungen für Künstliche Intelligenz fand und Ablenkung in Popkultur und Reisen suchte.

Das Jahr 2025 war in Deutschland maßgeblich durch die Bundestagswahl geprägt. Dies spiegelt sich deutlich in den Suchanfragen wider. Anders als in Vorjahren, in denen oft reine Schlagworte dominierten, zeigten die Nutzer 2025 ein gesteigertes Interesse an politischen Hintergründen und Funktionsweisen.

Fokus auf politische Bildung

Die Bundestagswahl führt die Liste der allgemeinen Suchbegriffe an. Auffällig ist dabei die Art der Fragestellungen. Auf Platz 1 der „Wie-Fragen“ landete: „Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?“. Auch komplexe politische Begriffe und Mechanismen wurden stark nachgefragt. Fragen wie „Was ist die Schuldenbremse?“ oder „Was ist die Brandmauer?“ deuten darauf hin, dass Wähler gezielt Informationen suchten, um sich weiterzubilden.

Neben der Innenpolitik bewegten auch globale Ereignisse die Nutzer. Das Geschehen im Nahen Osten oder die US-Zölle, die sich auch auf Apple und das iPhone auswirkten, gehörten zu den meistgesuchten Nachrichtenthemen. Auch geopolitische Kuriositäten, wie das Interesse an Donald Trumps Aussagen zu Grönland, schlagen sich in den Trends nieder.

Persönlichkeiten: Popkultur trifft Politik

Die Liste der trending Persönlichkeiten offenbart eine Mischung aus Entertainment und politischem Geschehen. Angeführt wird das Ranking von Rapper Haftbefehl, dessen Dokumentation für Aufsehen sorgte, gefolgt von Friedrich Merz und der Linken-Politikerin Heidi Reichinnek.

Im Sportbereich dominierte Basketball-Weltmeister Dennis Schröder, während im internationalen Bereich Persönlichkeiten wie Andy Byron und Musiker Kendrick Lamar vordere Plätze belegten.

Das Jahr war zudem von prominenten Abschieden geprägt. Das Suchinteresse stieg signifikant nach dem Tod von Persönlichkeiten wie der Biathlon-Legende Laura Dahlmeier, dem Rapper Xatar sowie Papst Franziskus. Auch internationale Verluste wie Ozzy Osbourne lösten Suchanfragen aus.

Alltagstrends: KI wird pragmatisch

Ein deutlicher Wandel ist im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu beobachten. Während in den Vorjahren definitorische Fragen („Was ist KI?“) überwogen, suchten Nutzer 2025 nach konkreten Anwendungsfällen. Auf Platz 1 der KI-Suchen liegt „Gartenplanung mit KI“. Weitere Anwendungen sind die Unterstützung bei der Steuererklärung, Vorbereitung auf die MPU und spezifische Tools. Die Technologie hat sich somit von einem abstrakten Konzept zu einem alltäglichen Werkzeug entwickelt.

Lifestyle, Gesundheit und Beziehungen

Abseits der harten Fakten nutzten die Deutschen die Google-Suche zur Optimierung des eigenen Wohlbefindens. Gesundheitliche Themen wie Schlafstörungen („Wie viel Melatonin zum Schlafen?“) und mentale Belastung („Was tun gegen Burnout?“, „Was tun gegen Prüfungsangst?“) standen im Fokus.

Auch zwischenmenschliche Beziehungen wurden digital analysiert. Begriffe wie „Karmische Beziehungen“, „Slow Fading“ und Fragen zu Sternzeichen („Warum sind Zwillinge so anstrengend?“) verzeichneten starke Anstiege.

Die Auswertung der Google Trends 2025 zeigt eine Dualität im Nutzerverhalten: Einerseits besteht ein hoher Bedarf an seriöser Information und politischer Einordnung, andererseits wird das Internet intensiv genutzt, um den Alltag durch KI zu erleichtern oder durch virale Trends und Reiseplanung dem Weltgeschehen zeitweise zu entfliehen. Die gesamte Aufschlüsselung der Suchanfragen findet ihr hier.