iConnect Hue ist in Version 5.8 verfügbar: das ist neu

Wer sein Hue-System steuert, kann dies natürlich über die offizielle Hue-App erledigen. Drittanbieter-Apps wie iConnectHue bieten aber deutlich mehr. Zum Abschluss des Jahres liefern die Macher mit dem Update auf Version 5.8 noch einmal eine weitere Weltneuheit aus.

iConnectHue in Version 5.8 ist da

Die App von Stefan Göhlers Team ist auch unsere favorisierte Wahl, bietet sie doch erheblich mehr Möglichkeiten an. Ganz neu ist nun die Möglichkeit, die Überblendzeit manuell einzustellen. Anbei einmal die Release-Notes:

Globale Licht-Überblendzeit

App haben, wenn du Lichter umschaltest, eine Farbe auswählst oder eine (magische) Szene aktivierst. Gehe zu Einstellungen -> Licht-Überblendzeit am unteren Rand und wähle, was du möchtest, in einem Bereich zwischen 0 und 10 Sekunden (verwende Scrubbing für eine Feinjustierung der Zeit). Diese Zeiten werden auch automatisch angewendet, wenn neue Timer hinzugefügt oder neue Aktionen für Geräte erstellt werden (beachte, dass bestehende Geräteaktionen oder Timer dadurch nicht geändert werden).

Effektoptionen

Du kannst jetzt die Optionen der Hue-Lichteffekte bearbeiten, nachdem du einen Effekt im Effekte-Menü eines Lichts ausgewählt hast. Öffne einfach dasselbe Menü erneut, wähle „Effektoptionen“ und stelle Geschwindigkeit und Farbe nach deinem Geschmack ein. Zusätzlich dazu werden Effektfarben und -geschwindigkeiten jetzt auch per Drag & Drop unterstützt. Hinweis: Die Verfügbarkeit hängt von der neuesten Bridge-Firmware (1.67) ab, sowie davon, ob deine Lichter diese unterstützen.

Weitere Detailverbesserungen

Wir haben die Benutzeroberfläche und Dialoge an einigen Stellen für eine bessere Benutzerfreundlichkeit angepasst

Unterstützung für neue Lichter hinzugefügt

Wie immer: Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen

Update ist kostenfrei

Bestandskunden können die App natürlich kostenfrei upgraden und, sofern sie über ein aktuelles Abonnement (2024er Abo) verfügen, alle neuen Features ebenfalls kostenfrei nutzen.

-----

