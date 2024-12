Home Smart Home Controller for HomeKit ist in Version 7.4.2 da: das ist neu

Controller for HomeKit ist in Version 7.4.2 da: das ist neu

In Sachen Smart Home kommt zum Ende des Jahres noch einmal etwas Bewegung rein, was vornehmlich an den Apps liegt. So haben die Entwickler von Controller for HomeKit gleich zwei größere Updates nacheinander bereitgestellt, welche wir hier für euch zusammenfassen.

Controller for HomeKit ist in Version 7.4.2 verfügbar

Erstmals bietet Controller for HomeKit eine sogenannte Hub-Funktion an, die nahezu einzigartig ist. Das ist aber noch nicht alles, mit dem aktuellen Update auf version 7.4.2 wurde nochmals nachgelegt:

Hub-Mode

Aktivieren Sie den Hub-Modus auf einem Ihrer Geräte und schalten Sie eine ganze Reihe neuer Automatisierungsmöglichkeiten frei.

Neue Ereignisse

Automatisieren Sie Ihr Apple Home mit erweiterten Auslösern wie URLs, Shortcuts oder Gerätezuständen mithilfe unserer leistungsstarken Workflows.

Mehr Aktionen

Setzen Sie nicht nur Szenen oder Gerätestatus: Lesen Sie Gerätezustände aus und stellen Sie sie wieder her, rufen Sie URLs auf, warten Sie auf eine bestimmte Zeitspanne oder schalten Sie Apple Home Automationen ein und aus.

Arbeitsabläufe stoppen

Definieren Sie Stopp-Ereignisse, um Workflows automatisch zu beenden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Verbesserungen

Webseite als Bildschirmschoner: Im Hub-Modus könnt ihr jetzt eine Webseite als Bildschirmschoner einrichten. Nutzt diese Funktion, um Dashboards oder andere webbasierte Informationen anzuzeigen.

Workflows an Zuhause gebunden: Um Verwirrung zu vermeiden, werden Workflows jetzt einem bestimmten Zuhause zugeordnet.

Fehlerbehebungen

Widgets: Manuell gestartete Workflows über Widgets werden wieder vollständig ausgeführt.

Workflow-Duplikation: Workflows können jetzt inklusive aller Ereignisse dupliziert werden.

Geräteeinrichtung auf dem Mac: Ein Problem wurde behoben, bei dem sich der Einrichtungsbildschirm auf dem Mac nicht schließen ließ.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 7.4.2 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 29,99 Euro pro Jahr abonnieren.

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.