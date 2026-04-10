Hue-App ist in Version 5.64.2 erschienen und optimiert das Bearbeiten von Lichtszenen

Seit 2024 veröffentlicht Signify für die Hue-App regelmäßige Updates und kann so auch wesentlich schneller auf Nutzerfeedback reagieren und Optimierungen vornehmen. Dies gilt auch für diese Aktualisierung.

Hue-App ist in Version 5.64.2 erschienen

Mit Version 5.64.2 erweitert Philips Hue seine App bzw. die Szenenverwaltung um praktische Bearbeitungsfunktionen: Bereits gespeicherte Lichtszenen lassen sich nun direkt anpassen, ohne sie komplett neu erstellen zu müssen. Über die Szenengalerie innerhalb eines Raums oder einer Zone können Nutzer eine Szene auswählen und per Tap auf das Stiftsymbol in den Bearbeitungsmodus wechseln, um etwa die Farbverteilung gezielt neu anzuordnen. Eine willkommene Ergänzung ist zudem die Funktion „Shuffle Colors“, mit der sich die Farben einer bestehenden Szene automatisch neu mischen lassen – für eine frische Lichtstimmung auf Knopfdruck, ganz ohne manuelles Nachjustieren einzelner Lampen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS-App-Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store