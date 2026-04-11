Google Maps plant Überarbeitung von Beiträgen und Bewertungen

Google Maps und Apple Karten sind nahezu gleichwertig, mit einem Unterschied: Google Maps lässt deutlich dedizierter Bewertungen mit einem Sterne-System zu. Dieses hat in seiner Glaubwürdigkeit zuletzt jedoch massiv eingebüßt, da Google auf Druck von Anwaltskanzleien systematisch (zu schlechte) Bewertungen entfernte. Nun kündigte man ein paar Maßnahmen an, um die Bewertungen wieder zu stärken.

„Beitragen“ als einheitlicher Tab für Bilder und Videos

Eine zentrale Neuerung betrifft laut dem Post auf dem hauseigenen Blog den Umgang mit Medieninhalten. Fotos und Videos aus der eigenen Smartphone-Galerie werden künftig direkt im Bereich „Beitragen“ angezeigt – vorausgesetzt, der Zugriff wurde freigegeben.

Ergänzt wird der Bereich durch die Integration von Google Gemini, um somit automatische Textvorschläge für hochgeladene Bilder zu bekommen. Die KI analysiert die Inhalte und erstellt passende Texte, die anschließend bearbeitet oder vollständig verworfen werden können. Derzeit ist das aber nur in den USA verfügbar, der Rollout in anderen Regionen ist aber noch für dieses Jahr vorgesehen.

Überarbeiteter Community-Bereich, wichtig für Local Guides

Ebenfalls überarbeitet wird der Community-Bereich, dessen Aktivitäten nun auch in den Tab „Beitragen“ wandern. Gleichzeitig werden die verschiedenen Local-Guide-Stufen stärker hervorgehoben. Zusätzlich führt Google neue visuelle Elemente ein:

Abzeichen zur besseren Einordnung von Erfahrungsleveln

Goldfarbene Profile für besonders aktive Nutzer

Diese Änderungen sollen es erleichtern, erfahrene Mitwirkende innerhalb der Plattform zu erkennen und die eigene Aktivität transparenter zu machen.