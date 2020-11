Home Apple Gewinnspiel + Kurztest: Parallels Toolbox – Der kleine Helfer fürs Home Office | Home Office Special #5

*Die aktuelle Corona-Lage betrifft vermutlich jeden von uns und stellt so manch einen vor ganz besondere Herausforderungen. Gerade im Arbeitsumfeld kann das frustrierend sein, da enorme Einschränkungen Realität sind. Doch genau dann ist Improvisationsgeschick, Flexibilität und etwas Phantasie gefragt, um das Bestmögliche herauszuholen. Und dafür gibt es hier und da interessante Produkte, Tools und Funktionen, um Euch dabei unter die Arme greifen zu können.*

Viele von Euch kennen und nutzen sicherlich die Virtualisierungssoftware Parallels Desktop. In einem vergangenen Artikel haben wir Euch etwa gezeigt, wie Ihr ältere macOS-Versionen auf einer virtuellen Maschine mit Hilfe von Parallels Desktop installieren könnt (zum Artikel). Doch Parallels hat noch mehr im Portfolio; unter anderem auch Parallels Toolbox. Das ist ein Software-Paket für Mac und PC, welches mir zum einen eine wahnsinnige Hilfe im wahnsinnigen Home-Office-Alltag ist und zum anderen zahlreiche andere kleine Programme ersetzt. In diesem Artikel stelle ich Euch das Programm vor. Und gerne bis zum Ende lesen – es gibt wieder etwas zu gewinnen!

Was kann Parallels Toolbox?

Bei Parallels Toolbox handelt es es sich um eine Komplettlösung für zahlreiche Dienstprogramme unter Windows und macOS. Sie unterstützen sowohl die Computerverwaltung als auch das produktive Arbeiten und andere Aufgaben des täglichen digitalen Lebens. Mehr als 30 Tools umfasst die Lösung von Parallels. In den folgenden Abschnitten gebe ich Euch einen kurzen Abriss über die neuesten und meistgenutzten Tools.

Präsentationmodus

Gerade in Zeiten von Videoconferencing kommt es nicht selten vor, dass man den eigenen Bildschirm teilen muss, um Präsentationen oder Ähnliches vorzuführen. Der Präsentationsmodus vereint drei Tools und unterstreicht die Professionalität des Präsentierenden: Damit Ihr unangenehme Kommentare wie „Dein Desktop sieht schlimmer aus, als bei Hempels unter’m Sofa“ vermeiden könnt, ist die Funktion Desktop ausblenden eine echte Erleichterung. Mit nur einem Klick ist der Desktop aufgeräumt. Die Option Nicht stören schaltet alle Ablenkungen wie Push-Benachrichtigungen oder automatische Update-Aufforderungen aus dem App Store gekonnt ab. Wählt man Kein Ruhezustand, geht der Bildschirm – selbst bei längeren Pausen – nicht einfach selbstständig aus. Diese Funktion nutze ich auch gerne, wenn ich große Files installiere, hoch- oder herunterlade und garantieren möchte, dass der Mac wach bleibt.

Pausenzeiten

Gerade im Home-Office kann es durchaus vorkommen, dass man ein bis zwei Stunden länger vor dem PC sitzt als der Chef unbedingt erwartet oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Tool Pausenzeiten erinnert einen automatisch daran, die tatsächlichen Arbeitszeiten einzuplanen und auch einzuhalten. Hierbei kann man die einzelnen Intervalle individuell einstellen. Wer sich also ab und an mal „zwingen“ muss, kurze Breaks einzulegen, hat mit diesem Feature mehr Kontrolle über den tatsächlichen Arbeitsrhythmus im heimischen Büro.

Bildschirm-Aufnahme

Neben den klassischen Screenshots (ja, auch hierfür gibt es ein Tool) ermöglicht Parallels Toolbox, Videos vom gesamten Bildschirm aufzunehmen. Dies kann auf der einen Seite hilfreich sein, wenn man zum Beispiel einem neuen Kollegen etwas zeigen muss. Durch das direkte Screen-Recording sind einzelne Arbeitsschritte und Abläufe oft leichter verständlich als schriftlich oder telefonisch. Auch könnt Ihr wichtige Meetings mit nur einem Klick aufzeichnen. Zwar bieten sämtliche Video-Conferencing-Lösungen dies auch an, jedoch muss meist der Host das Meeting aufzeichnen – Parallels Toolbox umgeht diese Barriere. Aber denkt dran: Bitte holt erst die Zustimmung aller Teilnehmer ein, bevor Ihr ein Meeting aufzeichnet.

Laufwerk bereinigen

Wer kennt es nicht: Zu Jahresende nimmt man sich gerne mal vor, den Computer auf Vordermann zu bringen und unnütze Dateien zu löschen. Zwischen den Jahren hat man dann aber doch Besseres zu tun und diese Vorhaben bleibt auf der To-Do-Liste für das nächste Jahr stehen. Die Toolbox von Parallels hilft: Mit der Funktion Laufwerk bereinigen sorgt sie dafür, dass der Mac aufgeräumt bleibt und mit maximaler Geschwindigkeit laufen kann. Zunächst scannt die Toolbox alle Dateien. Danach kann der Nutzer überflüssige, nicht genutzte Dateien löschen und mit Duplikate suchen doppelt abgelegte Files überprüfen. So fühlt es sich zumindest so an, als hätte man aufgeräumt.

Erstellen von GIFs

Was wäre das Home-Office denn ohne eine kleine spaßige Auszeit? Der Name des Tools Erstellen von GIFs (nur für macOS) ist Programm. Immerhin sind das Internet und die sozialen Medien voll mit den bewegten Grafiken. Da kann es durchaus eine schöne Abwechslung sein, dass man selbst einmal kreativ wird und dem öden Arbeitsalltag einen neuen Anstrich verpasst: Im Handumdrehen kann man eine der lustigen Animationen erstellen. Probiert es einfach mal aus!

Weitere nützliche Dienste

Zu den beliebtesten One-Click-Tools von Parallels Toolbox gehören: Energie sparen, Zwischenablageverlauf, Freier Arbeitsspeicher, Präsentationsmodus, Bildschirm erfassen, Desktop ausblenden, Archivierung aufheben, Ausgeblendete Dateien oder einfach Apps deinstallieren. Auch die Erweiterte Suche innerhalb der Toolbox macht es Usern einfach, schnell auf das passende Tool zugreifen zu können.

Dienstprogramme sind keine Rudeltiere

Für mich ist der größte Benefit von Parallels Toolbox, dass ich nicht mehr dutzende einzelne Programme verwenden muss, die alle nur jeweils eine Aufgabe übernehmen. Damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass diese Apps schlecht sind – ganz im Gegenteil. Es hat mich nur genervt, dass die Anwendungen stets ein eigenes UI hatten, keine Updates mehr erhielten oder schlichtweg buggy waren. Und das Schlimmste: Die Symbolleiste meines Macs ist vor lauter Icons regelrecht explodiert. Dank Parallels Toolbox habe ich nur noch ein einziges Icon, das etliche Funktionen in sich vereint. Außerdem besitzt das Menü ein durchgehend einheitliches Bedienungssystem.

Gewinnspiel

Wer bis hierhin gelesen hat, wird mal wieder belohnt. Denn Parallels hat es sich nicht nehmen lassen, Euch Lesern ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk zu machen.

Und selbstverständlich sollt Ihr die volle Bandbreite des Parallels-Angebots nutzen können. Deswegen erhaltet Ihr ein Gesamtpaket bestehend aus den beiden Top-Produkten Parallels Desktop und Parallels Toolbox.

Unter allen Kommentierenden verlosen wir insgesamt zwei 1-Jahres-Lizenzen. Also einfach einen Kommentar schreiben und schon seid Ihr im Lostopf.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Dezember 2020. Danach schreiben wir Euch über Eure bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Viel Glück wünscht Valentin und das Team! :)

-----

