Home+ in Version 6: Widgets für den Sperr- und Homebildschirm

HomeKit und Philips Hue haben eine Sache gemein: Die offiziellen Apps sind funktional, bestenfalls. Doch das ist nicht schlimm, es gibt im iOS App Store genügend Alternativen. Für HomeKit bietet sich unter anderem Home+ an, wofür es nach längerer Zeit ein Update gibt. Welche neue Funktionen erwartet werden dürfen, klären wir hier.

Home+ 6

Home+ von Matthbias Hochgatterer ist eine sehr schlichte App, die sich optisch nah an der Home-App orientiert. Doch der Entwickler liefert clevere Zusatzfunktionen aus und mit Version 6 sind nun auch Widgets verfügbar. Diese lassen sich sowohl im Sperr- als auch im Homebildschirm platzieren, wie sich aus den Release-Notes erkennen lässt:

Neue Funktionen

Bietet Widgets zum Umschalten von Zubehör und zum Einstellen von Szenen auf dem Start- und Sperrbildschirm.

Ermöglicht das Einstellen eines Hintergrundbilds als Hintergrund. (Hintergrundbilder werden zwischen Geräten mit demselben iCloud-Konto synchronisiert).

Zeigt ein Diagramm für die Verlaufswerte von Eve-Zubehör an.

Enthält UI-Verbesserungen, um dem Stil der neuen Apple Home App besser zu entsprechen.

Verbesserungen

Neue Smart Group für Fenster und Türen

Zubehör kann jetzt nach Typ, Name oder Raum sortiert werden.

Widgets auf watchOS funktionieren jetzt zuverlässiger.

Zu den Widgets noch ein wichtiger Hinweis: Es lassen sich bereits jetzt auch schon Sensoren auswählen, der Status wird aktuell noch nicht bzw. nicht zuverlässig angezeigt. Das liegt weniger an der App, sondern an der entsprechenden Schnittstelle. Dieses Problem hat beispielsweise auch Home Widget. Was uns zudem gut gefällt, die Messwerte der Eve-App werden ausgelesen und grafisch dargestellt, was auch nicht jede HomeKit-App anbietet.

Update ist kostenfrei

Wer Home+ bereits gekauft hat, bekommt auch dieses Update kostenfrei über den iOS App Store angeboten. Das ist in diesen Zeiten besonders erwähnenswert. Wer die App noch nicht erworben hat, muss 17,99 Euro investieren. Kein günstiger Kauf, aber Updates gibt es regelmäßig und Feedback wird schnell angenommen und schnell umgesetzt.

