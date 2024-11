Home Hardware Meross MS600: Günstiger Anwesenheitssensor mit Matter ab sofort verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 3. November 2024 um 17:58 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Winterzeit ist Smart-Home-Zeit: Man hat neben Zeit auch Muße und Anwendungsszenarien, um neue Projekte umzusetzen. Wer dabei auf Automationen mit Anwesenheitssensoren setzt, darf sich über ein neues Gerät mit Matter-Unterstützung freuen.

MS600 ist verfügbar

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bewegungsmelder, die auf Infrarot setzen, hat sich Meross beim MS600 zusätzlich für ein Millimeterwellenradar entschieden. Mit dieser Technik ist es möglich, auch minimale Veränderungen wie etwa eine ruhig sitzende und lediglich atmende Person zu erfassen. Ein Klassiker ist hier das Beispiel Toilettenbeleuchtung: Wenn nur ein einfacher Bewegungsmelder aktiv ist, geht das Licht bei einer „Sitzung“ nach einer bestimmten Zeit aus. Ein Anwesenheitssensor erkennt, dass noch eine Person im Raum ist und löst die Schalteraktion erst aus, wenn der Raum leer ist.

Der Raumlichtsensor rundet die Ausstattung ab und ermöglicht Automationen, basierend auf der Umgebungshelligkeit. Eingebunden wird der MS600 via WLAN, die Integration in das Smart Home erfolgt via Matter.

Preise und Verfügbarkeit

Der Meross MS600 ist ab sofort verfügbar und angesichts der Ausstattung mit den drei Sensoren extrem günstig. Die UVP liegt bei 32,oo Euro, aktuell ist noch ein 10%-Coupon verfügbar. Damit lässt sich der Preis knapp 27,00 Euro.

