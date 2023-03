Home iPhone „Hello Yellow“: Apple wirbt für das gelbe iPhone 14

Apple hat einen neuen Werbe-Clip für das iPhone 14 aufgelegt. Er adressiert die neue gelbe Farboption, die Apple vor kurzem eingeführt hat. Das gelbe iPhone 14 unterscheidet sich natürlich in nichts sonst vom Standard-iPhone 14, doch Apple schafft es allein durch die neue Farbe, erneut Aufmerksamkeit für das Produkt zu wecken.

Gelb ist das neue iPhone 14. Neu ist an diesem iPhone freilich nichts, nur die Farbe gab es bislang nicht. „Gib dir Gelb“, war Apples Losung zum Marktstart auf Deutsch. Nun ist die neue Werbung „Hello Yellow“ verfügbar.

Apple bewirbt das gelbe iPhone

Der Clip basiert auf dem Song „Le Banana Split“ von Lio. Er ist eine Mischung aus Animation und Action und dient allein dem Zweck, noch einmal Aufmerksamkeit auflas iPhone 14 zu lenken.

Dieses Ziel hat Apple fraglos erreicht: Auch wenn das gelbe iPhone 14 sich abseits der Farbe in nichts vom bekannten iPhone 14 unterscheidet, wurde es Gegenstand der Berichterstattung in Zeitungen und Fachmedien. Auch wir lassen uns bereitwillig vor den Karren dieser Aufmerksamkeitsmaschine spannen. Ob Apple damit die Verkäufe des neuen iPhone 14 zu fördern im Stande ist, muss sich allerdings noch zeigen. Klar ist schon jetzt: Das neue Gelb kommt bei einigen Käufern, auch Lesern von Apfelpage.de gut an.

