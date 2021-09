Home iCloud / Services HBO Max startet Ende Oktober in Europa – Deutschland zunächst nicht dabei

Mit Apple TV+, Prime Video, Disney+, Joyn sowie Netflix kann man bereits heute schon aus einem breiten Angebot auswählen, was die Wahl nicht einfacher und nicht günstiger macht. Kunden in Europa bekommen mit HBO Max im Oktober nun eine neue Auswahlmöglichkeit.

HBO Max kommt nach Europa

Hinter HBO Max steckt der Unterhaltungskonzern WarnerMedia, der damit zum Generalangriff auf Netflix und Co bläst. In den USA seit Mai 2020 bereits verfügbar, soll der Dienst nach seinem Start in der Karibik und Lateinamerika auch in Europa zur Verfügung gestellt werden. Dies berichtet das Branchenblatt Variety nach einer Bestätigung von HBO Max.

Vorerst nicht in Deutschland verfügbar

Der Start wurde für den 26. Oktober terminiert, doch Kunden in Deutschland müssen sich länger gedulden. Zunächst soll der Dienst in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und Andorra an den Start gehen. Weitere Länder, darunter höchstwahrscheinlich auch Deutschland, sollen 2022 folgen. Konkrete Details zu den Preisen und dem Probezeitraum sind zumindest für Europa noch nicht bekannt. Müssten wir raten, würden wir den monatlichen Grundpreis bei etwa 9,00 Euro pro Monat einsortieren.

Welche Inhalte könnt ihr sehen

Wer an HBO Max denkt, denkt vor allem an Game of Thrones und Co. Doch auch die Inhalte von Warner Bros. sowie DC sind dort verfügbar. Auch New Line Cinema sowie Looney Tunes sind dabei. Zu den größten und bekanntesten Titel zählen Sex and the City, Friends, The Big Bang Theory, Pretty Little Liars und The Fresh Prince.

