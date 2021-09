Home Apple Apple TV+ erweitert Angebot für Familien: Drei neue Kinderserien im Herbst

Apple möchte sein Angebot für Kinder auf seiner Streaming-Plattform Apple TV+ erweitern. Im Zuge dessen wurde nun bekannt, dass dort in diesem Herbst drei neue Serien für Kinder erscheinen werden. Die englischen Titel lauten „Wolfboy and the Everything Factory“, „Get Rolling With Otis“ und „Puppy Place“.

Wie Variety berichtet, werde die Animationsserie „Wolfboy and the Everything Factory“ als erste der drei Kinderserien bereits am 24. September veröffentlicht. Danach folge „Get Rolling With Otis“, deren Erscheinungsdatum der 8. Oktober sei. Schließlich erscheine als letztes „Puppy Place“ am 15. Oktober. Bislang wurde die deutsche Übersetzung der Titel noch nicht bekanntgegeben.

„Wolfboy and the Everything Factory“

Die erste der drei Serien ist eine Abenteuerserie bestehend aus zehn Episoden, die von Toff Mazery und Edward Jesse kreiert und unter anderem von Joseph Gordon-Levitt produziert wurde.

Sie handelt von dem verrückten und verträumten Wolfboy, der ein merkwürdiges Reich im Mittelpunkt der Erde entdeckt. Dort leben Fantasiewesen namens „Sprytes“, die Sachen für die Welt oberhalb der Erdoberfläche erschaffen.

„Get Rolling With Otis“

„Get Rolling With Otis“ basiert auf einem Buch und wird auch von dessen Autorin koproduziert. Die Serie erzählt von den Abenteuern eines kleinen Traktors, der ein großes Herz hat.

„Puppy Place“

Zu guter Letzt dreht sich bei der Serie „Puppy Place“ alles um die Geschwister Charles und Lizzie Peterson und den Welpen, den sie bei sich aufgenommen haben. Auch diese Serie basiert auf einer Bücherreihe und wird von deren Urhebern mitproduziert.

